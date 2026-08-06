Спартак Варна продаде Георг Стояновски на елитен клуб от Катар

Спартак 1918 Варна официално осъществи трансфера на Георг Стояновски в катарския Lusail FC. Новият клуб на северномакедонския футболист си осигури историческа промоция за сезон 2026/27 и за първи път ще се състезава в елита на Катар – Qatar Stars League.

От ръководството на варненския клуб определиха трансфера като важна стъпка както за развитието на футболиста, така и за утвърждаването на Спартак като клуб, който успешно развива и реализира своите състезатели.

"Трансферът е поредната стъпка в развитието както на футболиста, така и на клуба, и е доказателство, че доброто представяне и последователната работа се оценяват“, заявиха от Спартак 1918 Варна.

От клуба коментираха и обществения интерес към подобни сделки, като уточниха, че на общите събрания ще бъде предоставяна пълна отчетност относно осъществените трансфери, при спазване на договорните и законовите изисквания за конфиденциалност.

В официалното си обръщение "соколите“ благодариха на Стояновски за приноса му към отбора.

"Благодарим ти за професионализма, отдадеността и отношението към клуба през времето, в което защитаваше синьо-белите цветове. Благодарим ти за всяка битка, за всеки момент на терена и за приноса ти към успехите на отбора. Пожелаваме ти здраве, успехи и още много силни моменти в новото предизвикателство. Успех, Георг! Винаги ще бъдеш част от семейството на Спартак!“, написаха от клуба.

С трансфера си в Lusail FC Стояновски ще има възможност да се изявява в елитното първенство на Катар, където новият му тим ще дебютира сред най-добрите отбори в страната през сезон 2026/27.







