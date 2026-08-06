Капитанът на женския национален отбор по футбол Николета Бойчева е изправена пред едно от най-трудните решения в своята кариера

Капитанът на женския национален отбор на България по футбол Николета Бойчева призна, че е изправена пред едно от най-трудните решения в своята кариера – избора между футбола и желанието да създаде семейство. В откровено интервю за подкаста на Българския футболен съюз една от двете носителки на приза „Футболист №1“ на България за 2025 г. разказа за бъдещето си във футбола, трудните моменти през годините и промените в женския национален отбор след идването на новия селекционер Калоян Петков.

Бойчева, която може да играе както в защита, така и в средата на терена, в момента носи екипа на румънския шампион Фарул. Въпреки че в миналото е имала моменти, в които е обмисляла отказване от футбола, днес желанието ѝ да продължи да играе е все така силно.

Тя обаче за момента повече се фокусира върху работата на зеления терен, още повече в момента с румънския си отбор е в Шампионската лига. А Бойчева дори вкара гол за успеха с 3:1 над Мура (Словения) в първия мач от втория кръг на квалификациите в женската Шампионска лига.

„Не ме плаши какво ще правя след футбола. Имам образование, имам богата откъм опит визитка. Работила съм и съм играла едновременно – когато бях в Локомотив (Пловдив), а и през последната ми година в Бургас. Работата не ме плаши. Но... още ми се играе. Не знам дали трябва да се плаша от това, че още ми се играе“, призна Бойчева.

Именно тук обаче идва голямата дилема пред една от най-разпознаваемите български футболистки.

„Вече започват едни въпроси – семейство, деца. Разбира се, че искам да имам семейство, но договорът ми не е като с Милан. Сега трябва да избирам между работа и личен живот“, разказва още капитанът на България.

Италианският гранд Милан е сред пионерите в европейския женски футбол по отношение на защитата на футболистките при майчинство, след като въведе специална политика, гарантираща редица права и придобивки за състезателките, които решат да създадат семейство по време на активната си кариера.

В подкаста на БФС Николета Бойчева говори още за трудния път в женския футбол, моментите, в които е била близо до отказване, живота и кариерата в чужбина и отговорността да носиш капитанската лента на България. Тя е капитан при пореден треньор, като именно колективът в съблекалнята я избира да носи лентата. Бойчева спечели сърцата на всички преди едно гостуване на националките в Турция, когато в съблекалнята мотивира отбора с рецитиране на „Аз съм българче“. Нейната кариера е една от най-постоянните и със силни изяви и зад граница, като има периоди и в Германия и Полша, все страни със силно развит женски футбол.