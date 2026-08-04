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Дебютна тренировка за първия випуск на Академия БФС

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Български футбол
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Начело на спортно-техническия процес е старши треньорът Иван Капитански.

Академия БФС
Снимка: БФС
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Само ден след официалния старт на Академия БФС първите възпитаници на проекта проведоха и своята дебютна тренировка.

След регистрацията, настаняването и официалното посрещане в академията, днес младите играчи за първи път излязоха на тренировъчния терен под ръководството на треньорския екип. Начело на спортно-техническия процес е старши треньорът Иван Капитански, който заедно със своя екип постави началото на методиката на работа, върху която ще бъде изградена подготовката на първия випуск.

Първата тренировка премина в динамична атмосфера и бе насочена към опознаване на футболистите, първоначална оценка на техните индивидуални качества и поставяне на основите на игровите принципи, които ще бъдат развивани в Академия БФС.

Освен чисто футболното съдържание, заниманието имаше за цел да постави началото на изграждането на колектив, дисциплина и професионални навици - ключови елементи във философията на проекта.

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