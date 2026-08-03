БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте „В кадър“ документалния филм...
Чете се за: 00:30 мин.
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ...
Чете се за: 02:07 мин.
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на...
Чете се за: 01:10 мин.
4-годишно момче се издирва, след като е изчезнало в...
Чете се за: 01:30 мин.
Проф. Даниел Вълчев: В предстоящите президентски избори...
Чете се за: 04:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Капитански поема Академия БФС

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:22 мин.
Спорт
Запази

Специалистът ще бъде отговорен за изграждането и прилагането на тренировъчната методология, индивидуалното развитие на футболистите и внедряването на съвременни европейски практики в подготовката на младите таланти.

Иван Капитански
Снимка: БФС
Слушай новината

Българският футболен съюз прави още една важна стъпка към старта на Академия БФС с привличането на специалист с богат международен опит в развитието на млади футболисти. Начело на спортно-техническия процес застава Иван Капитански - UEFA A лицензиран треньор, чиято професионална кариера през последните години преминава в едни от най-престижните академии на английския футбол.

В ролята си на старши треньор на Академия БФС Капитански ще бъде отговорен за изграждането и прилагането на тренировъчната методология, индивидуалното развитие на футболистите и внедряването на съвременни европейски практики в подготовката на младите таланти. Неговото назначение е част от визията на Българския футболен съюз Академия БФС да се превърне в среда, в която най-перспективните български футболисти ще получават обучение на най-високо професионално ниво.

Капитански пристига в България след близо десетилетие работа в Англия. Последната му позиция е в академията на Милуол, където е старши треньор на отбора до 15 години и асистент на формацията до 16 години. Преди това е част от академията на Кристъл Палас, където заема различни ключови роли – водещ академичен треньор, треньор по индивидуално развитие и асистент в академията. В професионалния си път работи още в Барнет, Брайтън & Хоув Албиън, Coerver Coaching и Уингейт & Финчли, натрупвайки богат практически опит в развитието на футболисти в различни възрастови групи.

Освен работата си на терена, Капитански има сериозен принос и в обучението на треньори. В периода 2021–2023 г. е ментор към Английската футболна асоциация, където подпомага развитието на специалисти чрез анализ на тренировъчния процес, обратна връзка и внедряване на добри практики в детско-юношеския футбол. Паралелно с това изпълнява функциите на анализатор на представянето в академията на Кристъл Палас, използвайки съвременни методи за видеоанализ и индивидуална оценка на развитието на футболистите.

Професионалният му път започва в България с ПФК Марек. Между 2010 и 2020 година той последователно работи като треньор в школата, помощник-треньор на представителния отбор и мениджър на академията. В този период има значителен принос за изкачването на мъжкия тим с три промоции в рамките на четири години, както и за развитието на юношеските формации, които печелят регионалната лига, достигат до националните плейофи и впоследствие се класират в Елитната група.

Сред най-сериозните професионални постижения на Иван Капитански е участието му в развитието на редица футболисти, достигнали до елитния футбол и националните гарнитури. По време на работата си в Англия допринася за израстването на играчи, които впоследствие представляват националните отбори на Англия в различните възрасти, включително футболисти, спечелили Европейското първенство до 19 години. Работи и с редица състезатели, достигнали до първите отбори на своите клубове, както и с национални състезателки на Англия в женския футбол.

Наред с богатия практически опит, Капитански притежава и впечатляваща академична подготовка. Той е магистър по „Футболно треньорство и анализ“ и „Приложен спортен анализ“, бакалавър по „Треньорство във футбола“, както и притежател на UEFA A лиценз и множество специализирани квалификации на Английската футболна асоциация в областта на развитието на таланти, футболната психология, физическата подготовка, анализа на представянето, вратарската подготовка и футзала.

„Философията ми е изградена върху убеждението, че успешният футболист се развива не само чрез техническа и тактическа подготовка, но и чрез изграждане на характер, самостоятелност и правилна среда за обучение“, споделя специалистът.

В работата си той поставя силен акцент върху индивидуалния подход към всеки състезател, използването на анализ на представянето и създаването на тренировъчна среда, която насърчава развитието както на футболистите, така и на личностите извън терена.

Назначаването на Иван Капитански е ключов елемент от концепцията за Академия БФС - проект, който има за цел да обедини най-добрите европейски практики, модерната методика на обучение и дългосрочната визия за развитие на българските футболни таланти. Под негово ръководство академията ще постави основите на единна философия на работа, насочена към изграждането на футболисти, готови да отговорят на изискванията на съвременния футбол.

#Иван Капитански #Академия БФС

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически лица в Лихтенщайн
1
Мащабна кибератака: Откраднаха личните данни на 31 000 юридически...
Русия е ударила три кораба в Черно море, превозващи военно оборудване за Украйна
2
Русия е ударила три кораба в Черно море, превозващи военно...
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
3
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
4
Откриха 4-годишното момче, изчезнало в района на трънското село Радово
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
5
Актрисата Наталия Дончева почина на 56-годишна възраст във Франция
Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет
6
Земетресение с магнитуд 5,6 по Рихтер разтърси Египет

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
3
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
4
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
5
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
6
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...

Още от: Български футбол

ЦСКА остана без подкрепата на своите фенове за визитата на Макаби Тел Авив
ЦСКА остана без подкрепата на своите фенове за визитата на Макаби Тел Авив
Станимир Стоилов: Вярвам, че Левски ще елиминира Кайрат Станимир Стоилов: Вярвам, че Левски ще елиминира Кайрат
Чете се за: 01:02 мин.
Първа лига: Спартак Варна - Локомотив Пловдив 1:0 (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Спартак Варна - Локомотив Пловдив 1:0 (ГАЛЕРИЯ)
Макаби Тел Авив без публика срещу ЦСКА след наказание от УЕФА Макаби Тел Авив без публика срещу ЦСКА след наказание от УЕФА
Чете се за: 01:27 мин.
Левски отново разпродаде "Герена“ за европейска вечер срещу Кайрат Левски отново разпродаде "Герена“ за европейска вечер срещу Кайрат
Чете се за: 01:35 мин.
Рафаел Уразбахтин: Не изпитваме страх от Левски, но уважаваме качествата му Рафаел Уразбахтин: Не изпитваме страх от Левски, но уважаваме качествата му
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
Куче обезобрази 6-годишно дете в казанлъшкото село Кънчево
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“ Почина шофьорът, паднал с камион от мост на АМ „Струма“
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
В издирването на 4-годишното дете от трънското село Радово се включиха 80 души В издирването на 4-годишното дете от трънското село Радово се включиха 80 души
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Мерки срещу безводието на Дунав: В Румъния взривиха скала, за да работи АЕЦ „Черна вода“ Мерки срещу безводието на Дунав: В Румъния взривиха скала, за да работи АЕЦ „Черна вода“
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Огнище на шарка в Благоевградско: Умъртвени са 220 животни в село...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Пожарите в Европа и САЩ: Хиляди евакуирани, огънят остава извън...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Тежка катастрофа затвори главния път София – Варна, има загинал
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Военни в Румъния взривиха скално образувание в Дунав за увеличаване...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ