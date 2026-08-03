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Валентин Илиев: Иска ни се ЦСКА да изглежда по по-добър начин

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Спорт
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Спортният директор говори пред медиите след победата над Дунав.

валентин илиев поема поста спортен директор цска
Снимка: Startphoto.bg
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Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев сподели след победата с 2:1 над Дунав, че на всички в клуба им се иска "червените" да изглеждат по по-добър начин.

"Трябва да бъдем честни. Иска ни се ЦСКА да изглежда по по-добър начин. На база качеството, с което разполагаме, можем и вярвам, че ще изгрлеждаме по-добре. Последният европейски двубой беше 120 минути. Освен физическа има и психологическа умора, която не е за подценяване. Някои играчи получиха шанс. Всички се обединяваме, че ЦСКА трябва да иглежда по-добре", каза Илиев.

"Не само Каймаканов, има и други млади момчета, които показват страхотен потенциал и ще получат шанс. Надявам се ЦСКА да разполага с още талантливи футболисти", добави Илиев.

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