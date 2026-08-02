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Първа лига: ЦСКА - Дунав Русе (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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22:05, 02.08.2026
Спорт
Копирано в клипборда
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Две поред за "армейците" в родния елит.
Снимка: startphoto.bg
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Снимки: Startphoto.bg.
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Копирано в клипборда
#Първа лига 2026/2027
#ПФК Дунав Русе
#ПФК ЦСКА
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