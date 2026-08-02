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АЗ Алкмаар триумфира със Суперкупата на Нидерландия след разгром

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Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
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Първа суперкупа на страната за отбра от Алкмаар след 16-годишна пауза.

АЗ Алкмаар триумфира със Суперкупата на Нидерландия след разгром
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АЗ Алкмаар постигна убедителна победа над ПСВ Айндховен с 4:0 и завоюва Суперкупата на страната в откриващия мач за сезона в Нидерландия между миналогодишния шампион и носителя на купата.

Джоуи Веерман беше изгонен след девет минути за удар в лицето на Мекс Меердинк от АЗ, поставяйки шампионите в неравностойно положение у дома и давайки на АЗ предимство, което те бързо използваха.

Меердинк отбеляза с глава откриващия гол в 25-ата минута, а Уесли Патати, Елайджа Дийкстра и Ро-Зангело Даал добавиха още три гола в рамките на 15 минути през второто полувреме.

АЗ, който спечели Купата на Нидерландия миналия сезон, взе Суперкупата за първи път от 2010 година. ПСВ взе четири от петте предишни двубои.

#Суперкупа на Нидерландия 2026 #ФК ПСВ Айнндховен #ФК АЗ Алкмаар

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