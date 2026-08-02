Челси привлече Валентин Бароко

Челси обяви привличането на полузащитника Валентин Барко от френския Страсбург.

22-годишният аржентинец, който бе част от състава на страната си, станал втори на Световното първенство по-рано през лятото, подписа договор за седем години с лондончани. През миналия сезон Валентин Барко участва в 43 мача за Страсбург, отбелязвайки 12 гола.

Барко има опит във Висшата лига с Брайтън, където игра шест пъти през сезон 2023/24, преди да бъде продаден на Страсбург. Френският клуб е собственост на BlueCo, консорциумът, воден от американския бизнесмен Тод Боули и Clearlake Capital, който също така притежава Челси.

За "сините" от Лондон това е девето ново попълнение през лятото и второ в халфовата линия след рекордния британски трансфер на Морган Роджърс.