Тодор Симов: Не съм виждал скоро друг отбор да доминира над Лудогорец

Тодор Симов не спести своите похвали за представянето на Ботев Враца, който регистрира второ последователно поражение в Първа лига. Врачани допуснаха поражение срещу Лудогорец с 1:2 на „Хювефарма Арена“. Наставникът на Ботев смята, че неговият отбор е доминирал срещу „орлите“.

"В никакъв случай резултатът не отговаря на събитията на терена, категорично. Скромно мнение, мога да кажа, но не съм виждал друг отбор скоро да доминира така над Лудогорец и като агресия, и като създаване на положения. Просто изключително елементарни голове получихме без да сме дали възможност на Лудогорец да създадат много опасности пред нашата врата. Страхотно второ полувреме, първото не сме играли също лошо, но просто елементарните грешки, които допуснахме за отбелязването на головете. Страхотно второ полувреме, най-накрая даже можехме случайно да отбележим втори гол, нямаше да бъде незаслужено", започна той.

Попитан какво е променил след почивката, наставникът отговори: "Ние се принудихме в движение да променим някои неща след контузията на Лазар Боянов, която ни остави без централни защитници, но планът за мача, който имахме, може би не сработи в първите 15 минути, но след това като цяло беше добре. Второто полувреме нямаше какво да губим при резултат 2:0 вече нямаш какво да губиш и за пореден мач доказваме, че трябва да играем цял мач на едно и също ниво. Страхотен футбол във второто полувреме. Мисля, че даже е показателно, защото феновете на Лудогорец ни аплодираха. Програмата ни е трудна, но това е относително. Мисля, че с играта, която показваме, ще натрупаме точки и не се притесняваме."

Наставникът на врачани беше отговори и на въпрос относно състоянието на групата, с която разполага за мачовете от първенството.

"Връщат се. Хосе Гайегос записа първи минути след доста дълго отсъствие. Ще видим каква е контузията на Лазар Боянов. Надявам се, че в следващите дни ще успеем да го възстановим. Това е групата, с която разполагаме, така че се готвим за следващия мач", завърши Симов.