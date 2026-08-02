БФС представи първия цялостен анализ на развитието на футболните таланти в България

Българският футболен съюз, съвместно с международната консултантска компания Double Pass, представи първия цялостен екосистемен анализ на развитието на футболните таланти у нас. Изследването е част от стратегическия проект "Мисия талант“ и има за цел да постави основите на дългосрочна национална политика за развитието на младите футболисти.

Докладът обхваща целия път на талантите - от откриването им и работата в академиите до прехода към професионалния футбол и националните отбори. Основният извод е, че България разполага с талантливи млади състезатели, но системата не им осигурява достатъчно възможности за развитие и реализация.

Един от най-притеснителните показатели показва, че футболистите до 21 години получават едва 12% от игровото време в Първа лига - най-ниският процент сред сравняваните държави. В същото време младите играчи представляват около 22% от картотекираните футболисти, което според авторите на анализа ясно показва разминаването между наличния потенциал и реалните възможности за изява.

Проучването отчита още, че трансферната политика на клубовете е насочена предимно към вече изградени футболисти, а България остава нетен вносител на чуждестранни играчи. Това допълнително ограничава шансовете за развитие на младите български таланти и намалява възможностите за тяхната реализация на най-високо ниво.

След анализа експертите на Double Pass са формулирали 125 препоръки за подобряване на системата, като 24 от тях са определени като приоритетни. Сред основните цели са въвеждането на национална програма за сертифициране на футболните академии, изграждането на единна футболна философия, използването на дигитални технологии и изкуствен интелект, както и създаването на по-ефективен модел за преход на младите национали към представителния отбор на България.







