ЦСКА 1948 си връща Алекс Божев под наем от Славия Прага

Младежкият национал на България Алекс Божев отново ще облече екипа на ЦСКА 1948, след като се завръща под наем от чешкия шампион Славия Прага. Новината беше потвърдена от финансовия благодетел на клуба Цветомир Найденов, който приветства вратаря с традиционното: "Добре дошъл, майсторе!“.

21-годишният страж беше продаден на Славия през януари 2025 година за около 1 милион евро, но не успя да се наложи в първия състав на чешкия гранд. През последния сезон той пазеше за втория отбор на клуба, записвайки 21 мача във второто ниво на чешкия футбол, като в пет от тях запази суха мрежа.

Заради сериозната конкуренция на вратарския пост в Славия ръководството на клуба е потърсило възможност Божев да получава повече игрово време. След като не беше намерен подходящ вариант в чешкия елит, най-доброто решение се оказа завръщането му в ЦСКА 1948 под наем.

Вратарят има договор със Славия Прага до лятото на 2029 година. Божев е преминал през всички юношески и младежки национални формации на България, а вече е получавал и повиквателна за мъжкия национален отбор, макар все още да очаква своя официален дебют.







