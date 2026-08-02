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ЦСКА и Лудогорец преследват задължителни победи в неделната програма на Първа лига

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Спорт
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"Червените“ приемат новака Дунав след европейския си успех над Карабах, а "орлите" от Разград търсят реакция срещу Ботев Враца след разочарованието в Европа

ЦСКА и Лудогорец преследват задължителни победи в неделната програма на Първа лига
Снимка: Startphoto.bg
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Третият кръг на Първа лига продължава днес с два интригуващи двубоя, в които ЦСКА и Лудогорец ще преследват задължителни победи срещу Дунав Русе и Ботев Враца.

От 19:00 часа Лудогорец приема врачани в Разград. "Орлите“ влизат в срещата след болезненото отпадане от Апоел Тел Авив в квалификациите на Лигата на конференциите и ще търсят незабавна реакция пред собствена публика. Тимът на Томас Райс все още не успява да намери най-добрата си форма, но остава изявен фаворит срещу Ботев.

Гостите обаче показаха, че няма да бъдат лесен съперник. Врачани започнаха сезона с равенство срещу Черно море и минимална загуба от ЦСКА 1948, като оставиха добри впечатления с представянето си.

По-късно вечерта, от 21:15 часа, ЦСКА посреща новака Дунав Русе на Националния стадион "Васил Левски“. "Армейците“ са в приповдигнато настроение след драматичната победа над Карабах и класирането за третия квалификационен кръг на Лига Европа, където ги очаква Макаби Тел Авив.

Статистиката е категорично в полза на тима на Христо Янев. В последните девет официални двубоя срещу Дунав "червените“ имат седем победи, едно равенство и само една загуба. Още по-впечатляваща е серията им като домакин, където в последните пет срещи срещу русенци не са допуснали гол, отбелязвайки общо 15 попадения.

Дунав стартира завръщането си в елита с две поражения срещу Левски и Лудогорец, като допусна по два гола и все още търси първите си точки за сезона.

След изиграването на съботните срещи Левски вече оглави временното класиране след успеха с 3:0 над Септември, а ЦСКА 1948 се наложи с 2:1 над Арда. Третият кръг ще бъде закрит в понеделник с двубоя между Спартак Варна и Локомотив Пловдив.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Дунав Русе #ПФК Ботев Враца #ПФК ЦСКА София #ПФК Лудогорец

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