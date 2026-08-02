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Илиан Илиев: Трябва да забравим този мач и да поправим грешките си

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Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
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Наставникът на Черно море поздрави Ботев Пловдив за победата, отчете липсата на ефективност в атака и призова футболистите си да играят с повече самочувствие

Илиан Илиев: Трябва да забравим този мач и да поправим грешките си
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев призова отборът му бързо да остави зад гърба си поражението с 0:1 от Ботев Пловдив и да се съсредоточи върху следващите предизвикателства. След срещата от третия кръг на Първа лига наставникът призна, че "моряците“ не са показали необходимата класа в последната третина на терена.

"Резултатът е водещ. Поздравявам Ботев за победата. Влязохме по-добре в мача. Футболистите на Ботев бяха по-нервни. Създадохме няколко опасности, но не успяхме да ги завършим. След дузпата домакините се успокоиха. Липсва ни малко класа в завършващата фаза – в последните тридесет метра“, коментира Илиев.

Той обърна внимание и на факта, че част от новите футболисти все още наваксват с подготовката и не са в оптимално състояние.

"Имаме някои хора, които трябва да влизат по-бързо в отбора, защото са закъснели с подготовката. Това са ни резервите. Трябва да продължим да работим, за да се развиваме“, допълни специалистът.

Наставникът на варненци подчерта, че програмата на отбора не позволява дълго да се мисли за загубата и призова играчите си да извлекат нужните поуки.

"Играхме с един отбор, който има по-големи ресурси от нас. Целта и програмата ни е такава, че трябва да забравим мача днес, да извлечем поуките и да поправим нашите грешки. Казах и на футболистите, че трябва да излизат на терена със самочувствие“, завърши Илиан Илиев.



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#ПФК Ботев Пловдив #ПФК Черно море #Илиан Илиев

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