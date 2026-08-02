Илиан Илиев: Трябва да забравим този мач и да поправим грешките си

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев призова отборът му бързо да остави зад гърба си поражението с 0:1 от Ботев Пловдив и да се съсредоточи върху следващите предизвикателства. След срещата от третия кръг на Първа лига наставникът призна, че "моряците“ не са показали необходимата класа в последната третина на терена.

"Резултатът е водещ. Поздравявам Ботев за победата. Влязохме по-добре в мача. Футболистите на Ботев бяха по-нервни. Създадохме няколко опасности, но не успяхме да ги завършим. След дузпата домакините се успокоиха. Липсва ни малко класа в завършващата фаза – в последните тридесет метра“, коментира Илиев.

Той обърна внимание и на факта, че част от новите футболисти все още наваксват с подготовката и не са в оптимално състояние.

"Имаме някои хора, които трябва да влизат по-бързо в отбора, защото са закъснели с подготовката. Това са ни резервите. Трябва да продължим да работим, за да се развиваме“, допълни специалистът.

Наставникът на варненци подчерта, че програмата на отбора не позволява дълго да се мисли за загубата и призова играчите си да извлекат нужните поуки.