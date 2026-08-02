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Станислав Генчев: Победата ще свали напрежението и ще даде повече спокойствие пред гола

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Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
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Наставникът на Ботев Пловдив определи успеха над Черно море като напълно заслужен, разкри, че Георги Миланов е играл с контузия, а Педро Игор ще бъде преотстъпен на Септември

Станислав Генчев: Победата ще свали напрежението и ще даде повече спокойствие пред гола
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Ботев Пловдив Станислав Генчев остана доволен след първата победа на тима през новия сезон в Първа лига. "Канарчетата“ се наложиха с минималното 1:0 над Черно море в двубой от третия кръг, а наставникът заяви, че успехът е напълно заслужен.

"Победата ни е заслужена. В трети пореден мач изпускаме голям брой чисти положения. Надявам се тази победа да вдъхне самочувствие на футболистите. Поздравления за начина, по който те се представиха през втората част, защото първото полувреме беше равностойно“, коментира Генчев след срещата.

Специалистът разкри и причината за отсъствието на Георги Миланов от групата за мача. По думите му опитният халф е играл с контузия от началото на сезона и е било взето решение да получи необходимото време за пълно възстановяване.

"Георги Миланов играе с контузия от началото на първенството. Той беше на инжекции и взехме решение да се излекува напълно. Надявам се за мача със Спартак Варна да бъде в групата“, заяви наставникът.

Генчев подчерта, че трите точки могат да окажат важно влияние върху увереността на отбора в следващите двубои.

"Победата днес е много важна, защото тя ще свали напрежението от футболистите и в следващия мач те ще имат по-голямо спокойствие пред гола“, допълни той.

Треньорът на пловдивчани съобщи още, че младият Педро Игор ще бъде преотстъпен на Септември, където ще има възможност да трупа повече игрова практика.

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