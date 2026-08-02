Марица Пловдив включи националката Мария-Магдалена Недялкова в първия отбор

Волейболният шампион на България Марица Пловдив продължава да залага на собствените си кадри, след като официално включи либерото Мария-Магдалена Недялкова в първия отбор за сезон 2026/27.

17-годишната пловдивчанка е продукт на школата на "жълто-сините“, като преминава през всички възрастови формации на клуба. В кариерата си при подрастващите тя печели шампионски титли с отборите до 16, до 18 и до 20 години, а три пъти е отличена с индивидуалния приз за най-добро либеро.

Недялкова вече има и опит в женския волейбол, след като през последните два сезона защитава цветовете на Марица 2022 в Националната волейболна лига.

Младата състезателка е сред утвърдените националки в различните възрастови гарнитури на България. Най-големият ѝ успех е европейската титла с отбора до 18 години през 2024 година, а във визитката ѝ личат още златен медал от Балканиадата до 19 години, сребърни отличия при U18 и U21, както и четвърто място на Световното първенство до 21 години.

През новия сезон Мария-Магдалена Недялкова ще носи екипа с №3 и ще бъде част от състава на Марица в Шампионската лига, Националната волейболна лига и турнира за Купата на България. Клубът определя включването ѝ в първия тим като поредната важна стъпка в развитието на един от най-перспективните таланти от собствената си школа.