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България без Дарина Нанева на европейското по волейбол

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Спорт
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Контузия извади централния блокировач от сметките на националките

България без Дарина Нанева на европейското по волейбол
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Българският национален отбор по волейбол за жени остана без една от своите основни фигури за европейското първенство по волейбол в Азербайджан, Чехия, Швеция и Турция. Българките няма да разчитат на Дарина Нанева, съобщиха днес от Българската федерация по волейбол. Причината е, че централният блокировач страда от контузия.

След проведени лекарски прегледи и образна диагностика бе установено възпаление в областта на кръста, което причинява дискомфорт на състезателката. По препоръка на медицинския екип тя трябва да премине през период на възстановяване и почивка в следващите две седмици, което няма да ѝ позволи да се включи своевременно в подготовката и участието на националния отбор на шампионата.

След разговор между Дарина Нанева, селекционера Марчело Абонданца и треньорския щаб бе взето решение състезателката да бъде освободена от лагер-сбора на националния отбор, за да се съсредоточи върху своето възстановяване.

В същото време друга от националките на България - Мирослава Паскова, вече премина успешно операция на лявото коляно, извършена след края на участието на националния отбор в Лигата на нациите. След оперативната интервенция Паскова посети хотела на националния отбор, за да бъде заедно със съотборничките си и да им пожелае успех в подготовката за Европейското първенство.

Въпреки здравословните проблеми Паскова остана до последно на разположение на националния отбор и изигра двубоите от VNL, демонстрирайки професионализъм, отдаденост и силен характер.

Българска федерация по волейбол пожелава на Дарина Нанева и Мирослава Паскова бързо и пълно възстановяване и очаква двете състезателки отново да се завърнат на игрището възможно най-скоро.

#Европейско първенство по волейбол за жени 2026 г. #Дарина Нанева #Български национален отбор по волейбол за жени

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