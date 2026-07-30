Симеон Николов впечатли Лубе с перфектен италиански при официалното си представяне

Разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов беше официално представен като ново попълнение на Кучине Лубе Чивитанова. 19-годишният талант, който подписа тригодишен договор с италианския вицешампион, спечели симпатиите на привържениците още с първата си публична изява, след като говори почти изцяло на италиански език.

Събитието се проведе в „Артуро Маре“ на крайбрежната алея в Чивитанова Марке и предизвика огромен интерес сред феновете, които предварително трябваше да резервират места заради големия наплив.

На официалното представяне присъстваха президентът на клуба Симона Силеони, спортният директор Марко Подрашчанин, старши треньорът Джампаоло Мадеи, както и представители на фенклуба Lube nel Cuore.

Президентът Симона Силеони подчерта, че привличането на Симеон Николов е резултат от дългогодишната стратегия на клуба и партньорството с Левски. Българският разпределител е бил на стаж в Чивитанова още през 2022 година, а сега се завръща като един от най-перспективните млади волейболисти в света.

"Днес той идва вече като утвърдено име, но и с огромен потенциал за развитие. Изграждаме млад и силен отбор с поглед към бъдещето, а Симеон е важна част от този проект“, заяви Силеони.

Спортният директор Марко Подрашчанин също не скри очакванията си към българския национал.

"Преди няколко месеца обещахме, че ще подсилим сериозно отбора и Мони е една от най-важните части от този проект. Даваме голяма отговорност на състезател, който е едва на 19 години, но вярваме, че притежава необходимите качества и зрялост, за да се превърне в емблематична фигура на клуба“, коментира той.

Самият Симеон Николов благодари за топлото посрещане и призна, че няма търпение да започне новото предизвикателство.

"Огромна чест е да бъда тук. Щастлив съм, че ще играя за клуб с толкова богата история. Нямам търпение да облека екипа на Чивитанова и да започнем да се борим за трофеи“, заяви българинът.

Разпределителят разкри още, че брат му Александър Николов, който също ще продължи кариерата си в Лубе, му е разказал само положителни неща за клуба, града и атмосферата.

Треньорът Джампаоло Мадеи определи Симеон Николов като нестандартен волейболист, който притежава качества да внесе разнообразие в играта на отбора. Специалистът подчерта, че клубът няма да прибързва с развитието му и ще му даде необходимото време за адаптация към италианския волейбол.

През новия сезон Симеон Николов ще носи фланелката с любимия си номер 1 и ще играе рамо до рамо с брат си Александър в един от най-титулуваните клубове в Италия.