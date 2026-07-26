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Турция отново е кралица на Лигата на нациите

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Спорт
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Тимът на Даниле Сантарели обърна Бразилия във финала и завоюва втората си титла в турнира, а Италия остана с бронзовите медали

Турция отново е кралица на Лигата на нациите
Снимка: volleyballworld.com
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Националният отбор на Турция по волейбол за жени спечели за втори път в историята си Лигата на нациите. Във финала туркините надделяха над Бразилия с 3:1 гейма (23:25, 25:23, 26:24, 25:21) и отново се изкачиха на върха в престижната надпревара.

Двубоят започна по-добре за бразилките, които измъкнаха първия гейм с 25:23. След това обаче Турция повиши нивото си и спечели следващите две части, като особено драматичен беше третият гейм. При резултат 24:24 туркините показаха по-здрави нерви, взеха последните две точки и направиха решителна крачка към трофея.

В четвъртия гейм възпитаничките на Даниле Сантарели на няколко пъти изграждаха солиден аванс. Бразилия успя да обърне резултата до 19:18, но в заключителните разигравания Турция отново наложи волята си и затвори мача след 25:21.

Над всички на игрището беше Мелиса Варгас, която реализира впечатляващите 33 точки за победителките. Ебрар Каракурт Баладън също имаше ключов принос с 19 точки, докато за Бразилия най-резултатна беше Ана Кристина с 25.

За бразилския тим това е пети загубен финал в Лигата на нациите, като отборът продължава да преследва първата си титла в турнира.

В мача за третото място действащият до този сезон шампион Италия се наложи над домакина Китай с 3:1 (25:16, 23:25, 25:22, 25:13) и заслужи бронзовите медали. Най-резултатна за „адзурите“ беше Екатерина Антропова с 26 точки.

#Волейболна лига на нациите за жени 2026 #Национален отбор на Бразилия по волейбол за жени #Национален отбор на Турция по волейбол за жени

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