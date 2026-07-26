От ГЕРБ ще дадат бюджета на Конституционния съд

От ГЕРБ ще подадат жалба пред Конституционния съд за бюджета, който е пълен фалстарт. Това каза лидерът на партията Бойко Борисов във Варна. Според него, дефицит е 5,7 на сто, тоест над 3%, може да се допусни в три случая, сред които са война и епидемия. По думите му нито една от тях не е налице и поради тази причина ГЕРБ ще внесе жалба пред Конституционния съд.

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Дадохме 100 дни толеранс на новото правителство, но за съжаление няма нито една сфера, в която можем да ги подкрепим. Ще подадем жалба пред Конституционния съд за бюджета, който е пълен фалстарт. Наказват се работодателите с максималния осигурителен доход. Няма нито едно евро за изграждането на Националната детска болница. От 2022 до 2025 г. всяка година в Закона за държавния бюджет беше предвиден текст за изграждането ѝ. Наказват се вероизповеданията - с 25% е намалена субсидията за църкви, манастири. Министър за първи път ще се разпорежда еднолично с 1 млрд. за общините."

Борисов разкритикува и борбата с олигархията и външната политика на кабинета

Бойко Борисов, лидер на ГЕРБ: "Доколкото разбирам това правителство се бори с българските олигарси, докато помага на руските. И следва тактиката навън "йес, йес, йес”, вътре "нет, нет, нет”."

Бойко Борисов допълни, че правителството няма да бъде свалено с вот на недоверие, а само от недоволството на хората на улицата.



