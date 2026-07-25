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Откриха нарушения при извънредни проверки на парасейлинг по Черноморието

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Парасейлинг, водни атракции
Снимка: БНТ/Архив
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Извънредни проверки на атракциона "парасейлинг" по българското Черноморие установиха нарушения в част от използваното техническо оборудване, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Инспекциите са извършени съвместно от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Сред констатираните несъответствия са скъсан колан на рейка, липсващи серийни номера и данни за производителя, както и неоторизиран ремонт на едно от съоръженията. Проверяващите са установили още липсващи, заличени или трудно четими маркировки на обезопасителни колани, а три от използваните парашути са били без необходимата документация.

На операторите са издадени предписания за отстраняване на нарушенията. Те трябва да приведат техническото оборудване в съответствие с изискванията в едноседмичен срок, а до 10 дни да осигурят липсващата документация за парашутите.

#скъсани рейки #парасейлинг #нарушения #Министерство на транспорта #глоби #проверки

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