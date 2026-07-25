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Заловиха контрабанден улов на близо половин тон черна мида във Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
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Пламен Абровски, министър на земеделието, миди, акция
Снимка: БТА
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При акция на Изпълнителна агенция “Рибарство и аквакултури” във варненската акватория тази сутрин беше заловен контабанден улов на черна мида. Това заяви във Варна земеделският министър Пламен Абровски. Бракониерите са били с две лодки, в които са открити около половин тон черна мида.

Те са били извадени от територията на двата канала, където е абсолютно забранен уловът на миди, заради замърсеността на водата. По закон мидите трябва да се вадят от вътрешността на морето, където водата е чиста. Санкцията за това нарушение може да достигне до 2000 евро.

СНИМКИ:БТА

Пламен Абровски, министър на земеделието и храните: "В резултат на проверката намерихме също така и няколко съоръжения- драги, с които е забранено да се ловува бяла мида, защото, освен че съсипват бялата мида те съсипват изцяло хабитата, който е в този район. Работим върху промяна на закона с цел зониране и с цел завишаване на санкциите, за да може превенцията да бъде на по-високо ниво.”

#акция, #Пламен Абровски #министър на земеделието #миди #бракониери #новини в Метрото

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