Заловиха контрабанден улов на близо половин тон черна мида във Варна

При акция на Изпълнителна агенция “Рибарство и аквакултури” във варненската акватория тази сутрин беше заловен контабанден улов на черна мида. Това заяви във Варна земеделският министър Пламен Абровски. Бракониерите са били с две лодки, в които са открити около половин тон черна мида.

Те са били извадени от територията на двата канала, където е абсолютно забранен уловът на миди, заради замърсеността на водата. По закон мидите трябва да се вадят от вътрешността на морето, където водата е чиста. Санкцията за това нарушение може да достигне до 2000 евро.

СНИМКИ:БТА