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„Голямата маса“: Инициативата отново превърна улицата в място за музика и вкусна храна (СНИМКИ)

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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Снимка: БНТ
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Жители и гости на столичния квартал „Оборище" отново се събират около „Голямата маса" инициатива, която превръща улицата в място за вкусна храна, музика и срещи.

Второто издание на инициативата за тази година е на улица Алеко Константинов. През целия ден мястото ще бъде изпълнено с оживление. Идеята на „Голямата маса" е да събира хората, за да прекарат време заедно и да опознаят квартала. През целия ден ще звучи музика на живо. Toзи път е обособен и детски кът.

Симова Василева, организатор: „Приветстваме всички да донесат домашно приготвена баница, солена или сладка, всички са добре дошли, жури ще оцени кой е победителят, има и награди, след това продължаваме с работилница за кьопоолу - домашно приготвено, ще замирише на печени чушки, патладжани.“

Алекси Иванов, илюстратор и уличен художник: „Площадка, която не е била в толкова добро състояние може да се освежи и да им донася усмивки, да допринася за тяхното развитие откъм въображение и че средата може да бъде по-добра, по-приветлива, по-свежа.“

Снимки: БНТ

#вкусна храна #място на музика #превърна улицата #инициативата #"Голямата маса"

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