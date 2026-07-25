Кръводарителска кампания „Лято за живот“ тече в трансфузионна хематология във Варна

В Районния център по трансфузионна хематология във Варна тече кампания за кръводаряване „Лято за живот”. В морския град се нуждаят от повече кръв и кръвни съставки през летния сезон и заради повечето туристи в курортните комплекси.

За първи път Атанас Димитров влиза в кръвния център преди няколко месеца, за да помогне на свой близък. Днес вече знае, че даряването на кръв не само спасява човешки живот, но е полезно и за самия кръводарител.

Атанас Димитров, кръводарител: „После се създава нова. Един вид пречистване. Първият път, когато дарявах кръв, ми беше тежко един-два дни, но след това се чувствах много добре.”

Кампаниите за кръводаряване са много важни през летните месеци, когато дефицитът на кръв нараства, заради отпуските и увеличаването на пътните инциденти.

д-р Мирела Кирякова, директор на РЦТХ-Варна: „Кръводаряването няма сезон и не излиза в отпуск. През лятото във Варна имаме много туристи в комплексите, така че имаме нужда от повече кръводаряване и повече кръвни съставки.”

Много хора спират да даряват кръв през лятото заради жегите, които понижават кръвното налягане. Според експертите от кръвния център, обаче, тези притеснения са неоснователни.

д-р Мирела Кирякова, директор на РЦТХ-Варна: „Могат хората да бъдат сигурни и спокойни, че тук при нас условията са подходящи, температурата е подходяща, имат достатъчно време и възможност

да изчакат след кръводаряването.”

А за Атанас е важно, че неговата кръв ще даде шанс за живот на трима души, макар и напълно непознати.

Атанас Димитров, кръводарител: „Абсолютно нищо не ме притеснява. Знам защо го правя. Да помогна на някого в нужда.”

Всеки, който желае, може да се включи в кампанията “Лято за живот” във варненския кръвен център. Основните изисквания към кръводарителите е да нямат хронични заболявания и да не приемат лекарства.