Антон Кутев: Не съм виждал такова озлобление и такава атака срещу управление през първите сто дни

Не съм виждал такова озлобление и такава атака срещу управление през първите сто дни. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Антон Кутев в студиото на „Денят започва“. Първите месеци от управлението преминават под силен политически натиск и атаки от страна на опозицията, заяви депутатът от „Прогресивна България“. По думите му мащабът на атаките е необичаен за началото на мандат.

Антон Кутев, „Прогресивна България“: „Честно казано, аз не съм виждал такова озлобление и такава атака до сега в парламента, особено пък през първите сто дни.“

Кутев уточни, че и преди е имало остри конфликти между управляващи и опозиция, но сегашната ситуация според него е различна.

„Виждал съм и преди това агресивно отношение към управлението, но чак такова, честно казано, не съм виждал до сега.“

Според него всяка новина се превръща в повод за политическа атака – независимо дали става дума за бюджета, самолетите, процедурите или кадровите решения.

„Не че ме изумява и че ме изненадва. Просто чисто така констатирам, виждам как се развиват нещата.“

Кутев защити депутата Константин Проданов след критиките за негова реплика, която беше определена от опоненти като обидна към финансовия министър Теменужка Петкова. Според него думите са били извадени от контекст. Кутев категорично отхвърли твърденията, че става дума за персонална атака.

Антон Кутев, „Прогресивна България“: „Не, не е обиждал персонално. Тука ставаше дума за абсолютна метафора, която вероятно в този случай е попаднала на нея и може би близостта с името на Теменушка Петкова е била неправилна, но той нямаше предвид нея и това беше абсолютно ясно.“

По думите му Проданов не може да бъде определян като човек с дискриминационно отношение. Антон Кутев обясни, че спорната реплика според него е била свързана с бюджета и начина, по който се представят финансовите показатели.

„Това беше просто метафора към бюджета, където логиката е, че като приглаждаш и гребеш корена, това не значи, че ставаш слаб и красив. Ти си пак същият.“

Той даде пример с бюджетния дефицит:

„Когато направиш бюджетният дефицит да изглежда 3%, но той е 9 или 7, той не става от това 3%, той пак си е 7%.“

Според него проблемът е, че общественият разговор се измества към второстепенни теми. Според Антон Кутев зад атаките срещу управляващите стои по-дълбок политически процес – разпад на досегашния модел на управление. По думите му общественият дебат умишлено се измества към отделни реплики и скандали, вместо към същинските проблеми.

Антон Кутев, „Прогресивна България“: „Въпросът е, че тук става дума за извадени от контекст определени реплики, които в самото изказване си имат категорично здрава логика. И тя е ясна на всички.“

Кутев смята, че причината за тази политическа атака е свързана със загубата на влияние от страна на досегашни центрове на власт. В интервюто Кутев коментира и критиките към правителството за отношенията с Европейския съюз, САЩ и Русия. Той подчерта, че позицията на страната трябва да бъде съобразена с международните договори и националния интерес.

Антон Кутев, „Прогресивна България“: „Това, което категорично правим, беше ясната позиция на независима външна политика на България, доколкото, разбира се, това е възможно за една неголяма държава като България.“

Кутев посочи, че членството в НАТО и Европейския съюз носи конкретни ангажименти.

„Нормално е, когато имаш ангажименти към европейските и към американските си партньори, да спазваш тези ангажименти.“

По думите му темата със самолетите не трябва да се разглежда изолирано.

„Тук става дума за това, че не визите са важни със самолетите. Важното е друго. Важното е сигурността на България.“

Кутев коментира и протестите срещу разполагането на американски военни самолети в България. Той заяви, че няма опасност за местното население.

„Аз съм абсолютно убеден, че за хората в Ямбол няма опасност.“

Според него решението е част от ангажиментите на страната като член на НАТО. Кутев припомни, че договорите за сътрудничество са били сключени преди години.

„През 2006 година Сергей Станишев, който аз добре познавам, нямаше да подпише договор, който по някакъв начин застрашава България.“

Вижте целия разговор във видеото