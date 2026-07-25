САЩ дадоха още месец на „Лукойл“ за продажба на чуждите активи

А от Съединените щати дойде новината за удължаване с още един месец на отлагането на санкциите, свързани с активите на Лукойл.

Решението идва в същия ден, в който премиерът Румен Радев проведе телефонен разговор с американския министър на енергетиката Крис Райт. Обсъдено е непрекъсването на процеса на работа в бургаската рафинерия. В съобщение на американската Служба за контрол на чуждестранните активи се казва, че трансакции с активите на "Лукойл" ще могат да се извършват до 00.01 часа на 22 август. Санкциите, въведени през миналия октомври, целят да създадат допълнителен натиск върху Русия.