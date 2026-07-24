Фестивалът „Hills of rock“ в Пловдив събра меломани от цял свят

Фестивалът „Хилс ъф Рок“ в Пловдив събира меломани от цял свят за седми път.

46 банди от цял свят се включват в тазгодишното издание на фестивала „Hills of Rock“, който се провежда край Гребната база в Пловдив. На територията на фестивала са изградени 30 сцени, на които през трите фестивални дни се изявяват едни от най-популярните рок и метъл изпълнители. Големият хедлайнер в петъчната вечер е Мерилин Менсън, който се завръща в България след 19 години. Концертът му започва в 22.45 часа. Освен най-големите си хитове, се очаква музикантът да представи и песни от новия си, 12-и студиен албум, чиято официална премиера предстои след 20 дни.

Още в 21.00 часа на сцената излизат легендите на пънк рока „Sex Pistols“. Програмата на фестивала продължава и през уикенда. В събота на главната сцена ще се качат американците Godsmack, а в неделя сред най-очакваните изпълнения са тези на Powerwolf и Electric Callboy. За първи път тази година „Hills of Rock“ се провежда в рамките на четири дни. Началото беше поставено в четвъртък със специалното събитие „Before Hills“, когато на сцената се изявиха „Sabaton“, „Savatage“ и „Epica“.

За удобство на посетителите Община Пловдив е осигурила извънреден градски транспорт, който ще обслужва фестивала до ранните часове на деня. Въпреки по-хладното време тази вечер, настроението сред хилядите фенове край Гребната база остава приповдигнато в очакване на концертите на едни от най-големите имена в рок музиката.

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