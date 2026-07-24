Рокади в правителството в Германия: Мерц със смени на ключови места и в ХДС

Германският Канцлер Фридрих Мерц обяви мащабни промени в състава на кабинета и ръководството на партията си преди важни избори в три проивинции през септември.

Мерц назначи досегашния министър на здравеопазването Нина Варкен за първата жена шеф на канцеларията на Християндемократическия съюз в следвоенна Германия. Нейният предшественик става шеф на парламентарната група след като досегашният напусна заради разкрития, че има сурогатно дете. Практиката е незаконна в Германия.

Генералният секретар на ХДС Карстен Линеман ще бъде новият министър на здравеопазването. Според медиите предстои смяна и на транспортния министър.