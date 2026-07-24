Близо 1700 са свободните места в гимназиите в София след второто класиране

1693 са свободните места в гимназиите в София след второто класиране. Няма училище без свободно място като места има дори в най-желаните гимназии. За тях могат да кандидатстват ученици, които досега не са приети никъде или такива, които не са доволни от досегашното си класиране.

В Софийската математическа гимназия има 9 свободни места, без квоти. В 91-ва немска гимназия свободните места са 3 за момчета. В 164-та испанска местата са две - едно за момиче и едно за момче. Тоест има 9 места, без квоти. В 73-то училище местата са 4 за момчета и 3 за момичета, във Втора английска - 4 за момчета и едно за момиче. В Първа английска има цели 10 места за момчета. В НПМГ-1 място без квоти и в 9-та Френска - търсят 3 момчета и 4 момичета. В най-желаните гимназии има над 50 свободни места. На практика няма столично училище без свободно място.

Ваня Станчева, нач. отдел в РУО, София-град: „Препоръчвам горещо на родителите да не чакат повече, да се ориентират по свободните места по бала на техните деца и да подадат заявление за участие в третия етап.“

Около 1000 ученици в системата все още обаче не са намерили своята паралелка. За свободните места могат да кандидатстват учениците, които досега не са класирани никъде. Могат да кандидатстват и ученици, които не са доволни от класирането си. Те обаче трябва да се отпишат от училищата, в които са приети и отново да подадат документи чрез електронната система на министерството. Третото класиране обаче е много рисково, тъй като трябва да се внимава - тези ученици трябва да имат достатъчно висок бал, за да не останат накрая без място.