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Свободните места в гимназиите след второ класиране за прием в 8-и клас ще бъдат обявени днес

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
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свободните места гимназиите второ класиране прием клас бъдат обявени
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Свободните места в гимназиите след второто класиране за бъдещите осмокласници ще бъдат обявени днес. За тях могат да кандидатстват некласираните досега ученици, както и тези, които са недоволни от училището, в което са приети.

Те обаче трябва да изтеглят документите си и да кандидатстват отново в електронната система на просветното министерство, но вече за много по-малко места. Участието в третото класиране носи сериозни рискове тъй като, ако ученикът имат по-нисък бал, то той може да не се класира и да остане и без досегашното си място. Документи за това класиране са подават на 27 и 28 юли.

#прием в 8-и клас #свободни места #гимназии #второ класиране

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