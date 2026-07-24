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Александър Александров: За да продължиме трябва да вкарваме голове

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Спорт
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ЦСКА 1948 постигна добър резултат на старта на своето участие в квалификациите на Лигата на конференциите. Момчетата на Александър Александров сътвориха равенство срещу Спартак Търнава след 0:0 в първия мач от втория кръг, който се изигра на стадион "Антон Малатински".

александър александров
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Треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров беше много доволен от представянето на своя тим при гостуването на Спартак Търнава, но не и от резултата. Той съжалява, че неговият тим не е вкарал гол.

"От резултата не съм доволен, защото мисля, че имахме доста добри ситуации, по-чистите ситуации от Спартак Тарнава. Като игра и като поведение на отбора съм доволен, но още нищо не е решено, така че ни предстоят още 90 минути", коментира наставникът при прибирането на тима в София.

"За да продължиме трябва да вкарваме голове, така че е много важно в София да си вкарваме ситуацията", добави Александров.

Вижте репортаж във видеото!

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#ФК Спартак Търнава #УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #ПФК ЦСКА 1948 #Александър Александров

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