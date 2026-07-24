Александър Александров: За да продължиме трябва да вкарваме голове

ЦСКА 1948 постигна добър резултат на старта на своето участие в квалификациите на Лигата на конференциите. Момчетата на Александър Александров сътвориха равенство срещу Спартак Търнава след 0:0 в първия мач от втория кръг, който се изигра на стадион "Антон Малатински".
Треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров беше много доволен от представянето на своя тим при гостуването на Спартак Търнава, но не и от резултата. Той съжалява, че неговият тим не е вкарал гол.
"От резултата не съм доволен, защото мисля, че имахме доста добри ситуации, по-чистите ситуации от Спартак Тарнава. Като игра и като поведение на отбора съм доволен, но още нищо не е решено, така че ни предстоят още 90 минути", коментира наставникът при прибирането на тима в София.
"За да продължиме трябва да вкарваме голове, така че е много важно в София да си вкарваме ситуацията", добави Александров.
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