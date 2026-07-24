Спор за мерките по Околовръстното на Пловдив: Граждани оспорват ограничението до 50 км/ч.

Продължават споровете около мерките за безопасност по най-натоварения участък от Околовръстното шосе на Пловдив. Проектът на АПИ предвижда ограничение на скоростта до 50 км/ч., поставяне на колчета и промени в организацията на движението. Граждански организации обаче смятат, че мерките няма да решат проблема.

Асен Костов, сдружение „Спаси Пловдив“: „Ограничението от 50 км/ч. няма да реши проблема, а ще затапи още повече, по две движението. В момента ограничението е 90 км/ч. Пловдивските сдружения искаме незабавно да бъдат преместени мантинелите на безопасно разстояние, да има възможност за спасителна маневра. Против сме слагане на колчета и настояваме да започне разширението на Околовръстното.“

Според областния управител по-ниската скорост ще намали риска от тежки катастрофи, а разликата във времето за преминаване на участъка е минимална.

Георги Янев, областен управител на Пловдив: „За целия участък разликата между движение с 50 и 60 км/ч. е около три минути. Тези три минути не си струват риска. При удар с по-ниска скорост последствията са значително по-малки.“

Представители на гражданските сдружения обаче настояват, че предложенията не следват препоръките на експертния доклад на Държавната агенция „Безопасност на движението“.

Звезделина Кирякова, сдружение „Коматевци за Коматево“: „Експертният доклад предвижда на места ограничение от 60 км/ч., а има и участъци, където може да останат 90 км/ч. Категорично не сме съгласни 50 км/ч. да важат за целия участък.“

Според протестиращите поставянето на колчета също ще затрудни движението и няма да подобри безопасността.

„Главното ни искане е опасните мантинели да бъдат премахнати. Настояваме и за яснота кога ще започне разширението на Околовръстното. Това е дългосрочното решение“, посочиха от гражданските организации.

От гражданските организации заявиха, че ако предложенията бъдат приети без промени, са готови да организират нови протести. Междувременно институциите продължават обсъжданията на мерките за обезопасяване на трасето.