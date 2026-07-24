БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Спор за мерките по Околовръстното на Пловдив: Граждани оспорват ограничението до 50 км/ч.

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислав Севов
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Продължават споровете около мерките за безопасност по най-натоварения участък от Околовръстното шосе на Пловдив. Проектът на АПИ предвижда ограничение на скоростта до 50 км/ч., поставяне на колчета и промени в организацията на движението. Граждански организации обаче смятат, че мерките няма да решат проблема.

Асен Костов, сдружение „Спаси Пловдив“: „Ограничението от 50 км/ч. няма да реши проблема, а ще затапи още повече, по две движението. В момента ограничението е 90 км/ч. Пловдивските сдружения искаме незабавно да бъдат преместени мантинелите на безопасно разстояние, да има възможност за спасителна маневра. Против сме слагане на колчета и настояваме да започне разширението на Околовръстното.“

Според областния управител по-ниската скорост ще намали риска от тежки катастрофи, а разликата във времето за преминаване на участъка е минимална.

Георги Янев, областен управител на Пловдив: „За целия участък разликата между движение с 50 и 60 км/ч. е около три минути. Тези три минути не си струват риска. При удар с по-ниска скорост последствията са значително по-малки.“

Представители на гражданските сдружения обаче настояват, че предложенията не следват препоръките на експертния доклад на Държавната агенция „Безопасност на движението“.

Звезделина Кирякова, сдружение „Коматевци за Коматево“: „Експертният доклад предвижда на места ограничение от 60 км/ч., а има и участъци, където може да останат 90 км/ч. Категорично не сме съгласни 50 км/ч. да важат за целия участък.“

Според протестиращите поставянето на колчета също ще затрудни движението и няма да подобри безопасността.

„Главното ни искане е опасните мантинели да бъдат премахнати. Настояваме и за яснота кога ще започне разширението на Околовръстното. Това е дългосрочното решение“, посочиха от гражданските организации.

От гражданските организации заявиха, че ако предложенията бъдат приети без промени, са готови да организират нови протести. Междувременно институциите продължават обсъжданията на мерките за обезопасяване на трасето.

#Околовръстното шосе на Пловдив #мерки за безопасност #колчета #мантинели #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
1
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Вижте ексклузивни кадри от задържането на пастрока на Наталия (ВИДЕО)
3
Вижте ексклузивни кадри от задържането на пастрока на Наталия (ВИДЕО)
Похитителят на Наталия: Не съм я отвлякъл
4
Похитителят на Наталия: Не съм я отвлякъл
БНТ почита паметта на актрисата Мая Драгоманска
5
БНТ почита паметта на актрисата Мая Драгоманска
Домашен любимец по неволя: Ранен щъркел има нужда от лечение в Стара Загора, но транспорт от София няма
6
Домашен любимец по неволя: Ранен щъркел има нужда от лечение в...

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
3
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
4
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
5
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
6
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3

Още от: Регионални

Американските самолети-цистерни се очаква да кацнат днес на авиобаза „Безмер“
Американските самолети-цистерни се очаква да кацнат днес на авиобаза „Безмер“
Вентилаторна турбина падна в тунел "Витиня" на АМ "Хемус" (ВИДЕО) Вентилаторна турбина падна в тунел "Витиня" на АМ "Хемус" (ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
Проверка не откри разлив на гориво или нефт от кораби в Бургаския залив (СНИМКИ) Проверка не откри разлив на гориво или нефт от кораби в Бургаския залив (СНИМКИ)
Чете се за: 02:00 мин.
Ще се изработи план за възстановяване на въжените линии на "Алеко 1" и "Княжево - Копитото" на Витоша Ще се изработи план за възстановяване на въжените линии на "Алеко 1" и "Княжево - Копитото" на Витоша
Чете се за: 01:25 мин.
След бурите: Земеделци остават без реколта, а обезщетенията покриват само част от загубите След бурите: Земеделци остават без реколта, а обезщетенията покриват само част от загубите
Чете се за: 02:55 мин.
Полицията свали охраната на хижа „Петрохан“: Наследниците влязоха във владение на имота Полицията свали охраната на хижа „Петрохан“: Наследниците влязоха във владение на имота
Чете се за: 02:50 мин.

Водещи новини

Парламентът ще гласува на второ четене държавния бюджет за 2026 година
Парламентът ще гласува на второ четене държавния бюджет за 2026 година
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Хладно за сезона и с валежи в петък Хладно за сезона и с валежи в петък
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Американските самолети-цистерни се очаква да кацнат днес на авиобаза „Безмер“ Американските самолети-цистерни се очаква да кацнат днес на авиобаза „Безмер“
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Пожарите във Франция: Продължава евакуацията на десетки хиляди в засегнатите райони Пожарите във Франция: Продължава евакуацията на десетки хиляди в засегнатите райони
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Гледат мярката на похитителя на 11-годишната Наталия
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Новите мита на Тръмп: Между 10% и 12,5% за внос на стоки
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Масирани руски удари в Източна Украйна
Чете се за: 00:27 мин.
По света
ВМА с поредна чернодробна трансплантация: 42-годишен мъж получи...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ