Новите мита на Тръмп: Между 10% и 12,5% за внос на стоки

Съединените щати обявиха нови мита върху вноса за 60 свои търговски партньори, включително Европейския съюз.

Решението идва след изтичането на срока на временните ставки, които преди това бяха договорени.

Аргументът на Вашингтон е, че техните партньори не са прилагали ефективно забраната за внос на стоки, произведени с принудителен труд. Засегнати ще бъдат и част от продуктите, изнасяни за Съединените щати от Европейския съюз, които сега ще бъдат облагани с до 12.5%. Съгласно търговското споразумение между Вашингтон и Брюксел, максималният размер на митата може да бъде до 15%.