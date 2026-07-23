Президентът на ЕЦБ за България: Важен е ангажиментът за поддържане на стабилни публични финанси

Ангажиментът на България да поддържа стабилни публични финанси е изключително важен. Това каза президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард в отговор на въпрос на БТА на днешната пресконференция след двудневното заседание по паричната политика. По думите ѝ е важно и да се гарантира, че инфлацията ще се върне към по-приемливи нива.

Кристин Лагард, президент на ЕЦБ: „В момента в България се наблюдава високо равнище на цените, висока инфлация. Това може би се дължи на факта, че някои цени, които бяха задържани за определен период, вече са намерили мястото си на пазарите. Това не е нещо напълно необичайно. Важно е да се гарантира, че инфлацията ще се върне към по-приемливи нива, особено за българското население. Наблюдаваме еврозоната като цяло, но обръщаме внимание и на различията, а това в момента определено е едно от тях."