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Христо Янев: Резултатът ни дава предпоставки за класиране

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Старши треньорът на ЦСКА и играчите му си тръгват по-уверени от Баку

Христо Янев
Снимка: Startphoto.bg
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Треньорът на ЦСКА Христо Янев похвали своите играчи за представянето, което отборът показа при нулевото равенство срещу Карабах в първи мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа.

Треньорът не скри задоволството си след срещата.

"Доволен съм от играта. Не се притеснихме, излязохме високо в половината на съперника, с нужната агресия, не позволихме на противника да разгърне играта си. Подходихме по този начин, защото искахме да изненадаме Карабах. Имахме план за мача и той проработи. Подхождаме към всеки съперник отделно", сподели той.

Според него играчите му могат да бъдат още по-мотивирани за реванша.

"Резултатът е добър за нас и ни дава предпоставки и трябва да направим всичко по силите си да отстраним съперника. Надявам се нашата публика да напълни стадиона на реванша и да подкрепи отбора. Духът на отбора беше коренно различен и видяхме коренно различно поведение на футболистите. Затворихме силните страни на противника, имахме и ситуации да отбележим гол, но не трябва да бъдем максималисти във всяко нещо. Тръгваме си по-уверени от Баку, но имаме още много работа да свършим", коментира Христо Янев.

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#Христо Янев

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