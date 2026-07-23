Христо Янев: Резултатът ни дава предпоставки за класиране

Треньорът на ЦСКА Христо Янев похвали своите играчи за представянето, което отборът показа при нулевото равенство срещу Карабах в първи мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа.

Треньорът не скри задоволството си след срещата.

"Доволен съм от играта. Не се притеснихме, излязохме високо в половината на съперника, с нужната агресия, не позволихме на противника да разгърне играта си. Подходихме по този начин, защото искахме да изненадаме Карабах. Имахме план за мача и той проработи. Подхождаме към всеки съперник отделно", сподели той.

Според него играчите му могат да бъдат още по-мотивирани за реванша.