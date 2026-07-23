Христо Янев: Резултатът ни дава предпоставки за класиране

Старши треньорът на ЦСКА и играчите му си тръгват по-уверени от Баку
Треньорът на ЦСКА Христо Янев похвали своите играчи за представянето, което отборът показа при нулевото равенство срещу Карабах в първи мач от втория квалификационен кръг на Лига Европа.
Треньорът не скри задоволството си след срещата.
"Доволен съм от играта. Не се притеснихме, излязохме високо в половината на съперника, с нужната агресия, не позволихме на противника да разгърне играта си. Подходихме по този начин, защото искахме да изненадаме Карабах. Имахме план за мача и той проработи. Подхождаме към всеки съперник отделно", сподели той.
Според него играчите му могат да бъдат още по-мотивирани за реванша.
"Резултатът е добър за нас и ни дава предпоставки и трябва да направим всичко по силите си да отстраним съперника. Надявам се нашата публика да напълни стадиона на реванша и да подкрепи отбора. Духът на отбора беше коренно различен и видяхме коренно различно поведение на футболистите. Затворихме силните страни на противника, имахме и ситуации да отбележим гол, но не трябва да бъдем максималисти във всяко нещо. Тръгваме си по-уверени от Баку, но имаме още много работа да свършим", коментира Христо Янев.