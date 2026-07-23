ЦСКА стигна до нулево равенство срещу Карабах преди реванша в София

Първият мач от квалификациите на Лига Европа между Карабах и ЦСКА завърши при нулево равенство. Макар двубоят да предложи 14 точни удара, до гол не се стигна.

Още в 5-ата минута на стадион "Тофик Бахрамов" в Баку гостите застрашиха противниковата врата. Матеуш Кохалски улови изстрел по земя на Йоанис Питас.

В хода на първото полувреме най-активен в преден план за домакините бе Бруно Ланга. Фьодор Лапоухов отрази два негови изстрела и шут от пряк свободен удар на Кади Борхес.

След почивката домакините стигнаха до гол. Кади Борхес бе точен, но попадението му бе отменено заради засада.

В 73-ата минута Жоел Цварц замени Леандро Годой, като аржентинецът не остана доволен от решението на своя треньор и показа несъгласието си.

В последната минута на редовното време гол на Йоанис Питас не бе зачетен заради засада.

Реваншът в София е на 30 юли, четвъртък, от 21:00 часа.