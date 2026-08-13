Лацио се подсили с полузащитник от Интер

Халфът Давиде Фратези ще продължи кариерата си в Лацио, след като двата клуба са постигнали договорка за трансфера му, съобщава Sky Sport Italia.

26-годишният италианец ще премине при римляните под наем за един сезон срещу 1 милион евро. В споразумението е включена и задължителна опция за закупуването му на стойност 14 милиона евро.

Така общата стойност на сделката може да достигне 15 милиона евро – приблизително половината от сумата, която Интер първоначално е искал за футболиста. Именно заради това миланският клуб ще запази клауза, гарантираща му 50% от стойността на бъдеща продажба на Фратези.

Халфът се присъедини към Интер през 2023 година след трансфер от Сасуоло. За три сезона с екипа на нерадзурите той записа 122 мача във всички турнири, в които реализира 15 гола. 11 от попаденията му бяха в Серия А.