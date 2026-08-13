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Българският национален вратар Димитър Митов беше представен като ново попълнение на Санкт Паули

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Спорт
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В Санкт Паули, който ще се опита да се върне по най-бързия начин в Бундеслигата още в първата си година, той ще се конкурира за титулярното място с досегашния първи избор Бен Фол.

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Изпадналият в германската втора дивизия отбор на Санкт Паули засилва вратарските си редици с подписването на договор с Димитър Митов от отбора от шотландската Висша лига Абърдийн. 29-годишният български национален вратар направи преместването си на стадион „Милернтор“ с постоянен контракт, съобщи клубът от Хамбург на официалната си страница.

Митов носи богат опит от английския футбол. 1,93-метровият вратар е редовен титуляр през последните години и има 15 участия за България. Двата клуба се споразумяха да запазят поверителността на подробностите по договора. Медиите в Шотландия обаче съобщиха, че Абърдийн ще получи 400 000 хиляди евро и бонуси за стража, а договорът му ще бъде за три години или до юни 2029-а година.

Спортният директор на клуба Андреас Борнеман каза по повод сделката:

„С привличането на Димитър взехме опитен вратар, който постоянно демонстрира качествата си на високо ниво в продължение на дълъг период. Той е силен вратар, има командно присъствие и вече е поел много отговорности. В същото време, неговата личност и профил го правят чудесен за нашия вратарски екип“.

Старши треньорът на тима Марсел Рап добави от своя страна:

„Димитър притежава отлични качества на линията и благодарение на своята динамика и експлозивност е способен да разрешава дори трудни ситуации. В същото време той активно защитава наказателното поле и излъчва голяма доза спокойствие и сигурност. Очакваме с нетърпение да работим с него и да го интегрираме в нашите тренировки“.

Сделката за Митов беше ясна още във вторник, когато рано сутринта той хвана самолета от Шотландия до Хамбург, за да премине медицински тестове и да подпише личния си договор.

В Санкт Паули, който ще се опита да се върне по най-бързия начин в Бундеслигата още в първата си година, той ще се конкурира за титулярното място с досегашния първи избор Бен Фол.

Роден в Козлодуй, 29-годишният Митов може да се похвали, че до момента е прекарал цялата си кариера във Великобритания. Той се мести в школата на Чарлтън от Чавдар (Етрополе) още като юноша, а също така носи екипа и на Кеймбидж Юнайтед. След това отива на север и играе за Сейнт Джонсън, който пък го продава на Абърдийн. При „доновете“ той разгърна истинския си потенциал и имаше огромен принос за спечелената купа на Шотландия от тима през 2025-а година.

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#ФК Санкт Паули #Димитър Митов

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