Жълт код за интензивни валежи, след това ни очаква слънчев и по-топъл уикенд

Предимно слънчево време се очаква през почивните дни, а в неделя предстои рязко и съществено затопляне, но преди това утре максималните температури още ще се понижат. Очакват се и интензивни валежи на много места в страната. Така изглежда разпределението на валежите през изминалото денонощие, причинили наводненията в Източна България и по Черноморието. В районите в тъмносиньо количествата са до около 60 литра на кв. метър, близки до месечните норми, а в село Горен чифлик, област Варна, което се намира в областта в тъмночервено, са измерени внушителните 107 литра на кв. метър.

Утре отново се очакват проливни валежи. Предупреждение за значителни количества, гръмотевични бури и временно силни пориви на вятъра е обявено в областите Шумен, Разград и Търговище, в югозападната половина от страната, както и в районите около Стара планина, но интензивни валежи и гръмотевична дейност ще има на много места в цялата страна. Ще бъде и ветровито, температурите още ще се понижат и максималните в повечето райони ще бъдат в интервала от 23° до 28°, а на места в Западна България, включително и в София, ще останат под 20°.

По Черноморието по-значителна облачност и превалявания ще има в следобедните часове, по-интензивни по северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от север-североизток, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, с височина на вълните до около половин метър.

Силен вятър, проливни валежи и застудяване и в планините утре, като по най-високите върхове ще превали и сняг. Валежи и гръмотевици ще има и почти навсякъде на Балканите, с изключение на северозападните райони, по-значителни по количество в южната половина от полуострова. Ще вали и в южните части на Апенините, в северозападните райони от Пиренеите, на Скандинавския полуостров, както и в Източна Европа, но в останалата, по-голямата част от континента, която е под влиянието на обширен антициклон, ще бъде слънчево.

Слънчево ще бъде и у нас в събота, с изолирани следобедни превалявания, но ще остане ветровито и много по-хладно от обичайното за края на юли. В неделя ще бъде слънчево, предстои и съществено затопляне. В понеделник отново ще има валежи и гръмотевични бури, но след това и във вторник, и в дните до края на месец юли, които все още не са в прогностичната ни карта, ще бъде слънчево и горещо.







