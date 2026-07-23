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84 години от разстрела на Вапцаров: Пред „Гарнизонното гробище“ поднесоха венци в памет на поета

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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Снимка: БНТ
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Навършват се 84 години от смъртта на поета Никола Вапцаров. На 23 юли през 1942 година той е разстелян на Гарнизонното стрелбище в София заедно с още петима души.

Въпреки краткия си живот Вапцаров е една от най-значимите фигури в българската литература, както и световно признат поет. Пред мемориала „Гарнизонно стрелбище" в столицата бяха поднесени венци и цветя в памет на единствения българин, удостоен посмъртно с Международната награда за мир.

Иво Христов, заместник министър-председател: „Най-голямата фигура на българската поезия на 20-ти век, независимо от това, че тя е богата на гении, Вапцаров е онзи, който довежда поезията до обикновения човек - той пише от името на обикновения човек, на неговия език и е разбираем аз всички.“

Никола Вапцаров, наследник на Никола Вапцаров: „Той не пише високопарни стиотворения, в които трудно човек да намери смисъл или да ги интерпретира, той пише поези, която достига много бързо до сърцата на всички хора."

Снимки: БНТ

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