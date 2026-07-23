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След бурите: Земеделци остават без реколта, а обезщетенията покриват само част от загубите

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След поредицата от бури и градушки много земеделци отново се изправиха пред сериозни загуби. За част от тях държавата предвижда компенсации, но само при определени условия и те невинаги покриват реалните щети. Кога се изплащат обезщетения, каква част от загубите се възстановяват и защо много стопани продължават да не застраховат реколтата си? Земеделският производител Любомир Димитров над 20 години отглежда 130 декара със череши и круши в района на Невестино.

Любомир Димитров, земеделски производител: „От всички видове плодове 100% са унищожени.“

Това се случва за втора година, но Любомир не е застраховал овошките си.

Любомир Димитров, земеделски производител: „Поне аз не познавам колега, който да е направил застраховка. Тук районът е такъв, че сланите обикновено падат преди 20 април, но застрахователните компании не покриват щети преди 20 април.“

И все пак може да има изключения, казват застрахователни брокери, но това сериозно се отразява на цената на застраховката.

Стефан Йорданов, застрахователен брокер: „Много често може нещо извън общите условия да се договори за конкретен случай, за съответна култура или нещо по-специфично. Всичко е въпрос на договаряне. Всичко си има цена. По-висока е, съответно, когато има щети назад във времето, за застрахователя той плаща, но, съответно, иска и да вземе, за да може да покрие тези загуби, които му се получават.“

Незастрахованите производителите, пострадали от лошото време, могат да получат помощ от държавата, която обаче изплаща само 50% от цената на разходите за отглеждането на продукцията. И то ако е унищожена напълно. При застраховката има повече възможности.„

Стефан Йорданов, застрахователен брокер: „Може да се договори на загуба на тон или пък някакъв процент самоучастие, авансово, така да се каже.“

Любомир Димитров, земеделски производител: „Малко и от наша страна като производители неглижираме този вариант, тъй като и държавата подпомага до 70% застрахователната премия към застраховката, така че би трябвало да си направи.“

Не се отчита обаче наплив за сключване на застраховки за бедствия, въпреки зачестилите бури.

По темата работиха: Давид Сукнаров и Десислава Малинова

#част от загубите #обещетения #остават без реколта #след бурите #земеделци

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