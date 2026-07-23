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Европа е в плен на невиждана суша - какви са последиците?

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Чете се за: 03:17 мин.
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европа плен невиждана суша какви последиците
Снимка: АП/БТА
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Европа е в плен на невиждана суша – заради рекордно високите температури дори там, където е имало валежи, изпаряването на влагата е също толкова рекордно бързо.

Нито Западна, нито Източна Европа са пощадени от сушата. В червено на картата виждате държавите, които са засегнати.

Все повече земеделски производители на Стария континент отчитат огромни загуби. Изчислява се, че сушата през юни е унищожила реколта на стойност 2 млрд. евро.

От лозя, през цитрусови плодове, до зърно – задава ли се дефицит на трапезата на европейците? Проблемите се усещат и в туристическия сектор, където заради липсата на вода се прибягва до строги ограничения.

ГЪРЦИЯ

Малкият гръцки остров Астипалея никога не се е славил с тучна зеленина, но за първи път местните хора усещат истинска тревога – той е един от няколкото гръцки острова, на които е обявено извънредно положение заради сушата.

Андреас Калис, овчар: „Когато има дъжд, сме добре – реките са пълни, кладенците също. Не се тревожим за животните. С всяка година става все по-трудно да опазим стадата си.“

Евдокия е на 71 години. Жената разчитала на близкото до имота ѝ езеро, за да напоява градината си. Сега ѝ е забранено.

Евдокия Палатиану, фермер: „Ако преди 20 години бяхте влезли в градината ми, нямаше да можете да ме видите – толкова много растения имах. Сега тук е пустош. Нямам нищичко.“

Сушата се усеща и от местните хотелчета, където гостите са призовани доброволно да се отказват от ежедневно почистване на стаите в замяна на подаръчни ваучери.

ФРАНЦИЯ

Във Франция земеделците страдат. Почти половината зърнена реколта на страната е унищожена.

Пиер-Анри разчита на винопроизводството, за да се препитава. Имал е трудности и в предходни години, но никога като сегашните. Изсъхналите гроздове са гледка, която трудно може да преглътне.

Пиер-Анри Гаде, винопроизводител: „Началото на сезона беше много добро, но през изминалия месец и половина не е валял никакъв дъжд. Това е моментът, в който гроздето се нуждае от най-много вода. На практика всичко е унищожено.“

УНГАРИЯ

Сушата не подмина и Унгария, която е загубила 2,4 млн. тона зърно на стойност 444 млн. евро. Огромни загуби отчитат още Испания и Германия.

Сушата се оказа и пагубна за корабоплаването, а дори дълбоки реки като Дунав достигнаха критично ниско ниво. Картината е сходна както в ранната унгарска част на реката, така и в района на Румъния и България.

#невиждана жега #Гърция #унищожена реколта #суша #Унгария #Франция

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