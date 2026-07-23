Депутатите ще гласуват окончателно бюджета утре, бурни дебати в парламента днес

Държавният бюджет влезе за окончателно разглеждане в Народното събрание. Повечето от предложенията на опозицията бяха отхвърлени още на заседанието на бюджетната комисия във вторник. Въпреки това днес те бяха разгледани отново. Мотивите на управляващите да ги отхвърлят са вече заложената бюджетна рамка, която е рекордна. Тя е със свръхдефицит от над 7,2 млрд. евро при очакван растеж на икономиката от 2,6% и средногодишна инфлация от 4,3 на сто.

Депутатите отново избраха нестандартен подход, за да приемат бюджета – днес беше проведена дискусия по всички предложения, а утре ще се гласува. Затова не всички депутати бяха в залата.

Константин Проданов, председател на бюджетната комисия: „Уважаеми колеги, моля, преди да сте се разбягали, да гласуваме по член 224 – достъп на представителите на Министерството на финансите.“

От опозицията отново повториха критиките си за липса на увеличения на социалните плащания при бюджет с голям дефицит и увеличени разходи с над 2 млрд. евро.

Теменужка Петкова, ГЕРБ-СДС: „Това, което вие предлагате, е приходите да бъдат намалени със 778 млн. спрямо бюджета, срещу който бяха протестите. Първата ви задача беше битката с олигархията. Виждаме обаче, че приоритетите са се променили в движение и сега приоритет е борбата с държавните служители.“

От ГЕРБ разкритикуваха и факта, че управляващите са се отказали от идеята да сложат таван на заплатите на шефовете на държавните компании.

Константин Проданов: „Не знам как ще кажете на един ръководител на РВД, който получава сигурно 15 000 евро и напълно ги заслужава. Не знам как ще му кажете, че трябва да ги свалите на 4000 евро и не знам какво ще стане със самолетите. Има и други такива дружества. Тук трябва да се направи прецизно, да не се направи по урбулешкия начин, така че да не си извадим очите, вместо да си изпишем веждите.“

От „Демократична България“ изразиха съжалението си, че не е прието нито едно от предложенията за свиване на дефицита.

Мартин Димитров, ДБ: „Полагаме особено големи усилия за намаляване на разходната част на бюджета. Такъв дефицит не е имало от времето на Жан Виденов, не се сърдете – това е факт. Вие изпускате питомното в момента и в бюджет 2027 ще гоним дивото, да овладяваме дефицита.“

И от „Продължаваме промяната“ поискаха преразпределение на разходите, така че да се свие дефицитът. Повече пари за ремонти и за социални придобивки поискаха и от „Възраждане“.

Асен Василев, ПП: Две години и три месеца вече продължават да се оправдават с мен. Предполагам, още двайсет години ще се оправдават с мен. Само че оправданията не помагат на бизнеса, оправданията не помагат на българските граждани и оправданията не оправдават дефицита.“ Димо Дренчев, „Възраждане“: „Оставам с надеждата, че само след три месеца ще видим истинската визия на „Прогресивна България“ как ще променят бюджета и страната. Дано да не е само на думи, както е до този момент.“

От ДПС отново предложиха управляващите да размислят и да не замразяват заплатите в сектор „Сигурност“.

Хамид Хамид, ДПС: „30 години българският полицай чакаше момент, когато обществото да му обърне внимание, да му осигури що-годе адекватно заплащане. Всички знаем риска, който носи българският полицай.“

Като първа точка утре депутатите ще гласуват окончателно текстовете на бюджета.