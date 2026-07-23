След испанския триумф на Световното: Бум на търсенето на футболни фланелки

Испанците остават на гребена на вълната след триумфа Световното по футбол.

Един артикул, оказа се, е най-търсен, но и все още невъзможен за намиране - новите фланелки на отбора на Испания. След финала в неделя, над испанския национален герб вече ще бъдат изобразени две звезди - по една за всяка световна титла.

Фланелката ще бъде пусната в продажба в началото на август. До тогава феновете ще трябва да се задоволят със синя тениска по модела на тази, която националите по футбол носеха по време на тържествата след завръщането си в Мадрид.