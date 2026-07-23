БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста
Чете се за: 02:27 мин.
Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет,...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След испанския триумф на Световното: Бум на търсенето на футболни фланелки

Джанан Дурал от Джанан Дурал
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Испанците остават на гребена на вълната след триумфа Световното по футбол.

Един артикул, оказа се, е най-търсен, но и все още невъзможен за намиране - новите фланелки на отбора на Испания. След финала в неделя, над испанския национален герб вече ще бъдат изобразени две звезди - по една за всяка световна титла.

Фланелката ще бъде пусната в продажба в началото на август. До тогава феновете ще трябва да се задоволят със синя тениска по модела на тази, която националите по футбол носеха по време на тържествата след завръщането си в Мадрид.

#футболни фланелки #бум на търсене #испански триумф #световното

Последвайте ни

ТОП 24

САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче
1
САМО ЗА БНТ: Говори полицаят, предотвратил самоубийство на момиче
Държавният глава Илияна Йотова в "Панорама": Ще се кандидатирам за президент
2
Държавният глава Илияна Йотова в "Панорама": Ще се...
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
3
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Насилие над деца в ясла в София: След сигнал на родителите е разпоредена проверка
4
Насилие над деца в ясла в София: След сигнал на родителите е...
Елисавета Белобрадова: Това е бюджет за „наши си хора“, нямаме нужда от трети мандат на Радев
5
Елисавета Белобрадова: Това е бюджет за „наши си хора“,...
Катя Ивкова: Не се налага да се предвиждат допълнителни средства за изграждането на Националната детска болница
6
Катя Ивкова: Не се налага да се предвиждат допълнителни средства за...

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
3
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
4
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
5
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
6
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена

Още от: Любопитно

Откриха нарушения при извънредни проверки на парасейлинг по Черноморието
Откриха нарушения при извънредни проверки на парасейлинг по Черноморието
Научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ ще акостира в Несебър (СНИМКИ) Научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ ще акостира в Несебър (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
„Голямата маса“: Инициативата отново превърна улицата в място за музика и вкусна храна (СНИМКИ) „Голямата маса“: Инициативата отново превърна улицата в място за музика и вкусна храна (СНИМКИ)
Чете се за: 01:25 мин.
Иновативна изложба: „Разходка във времето“ в Лондон Иновативна изложба: „Разходка във времето“ в Лондон
Чете се за: 00:47 мин.
Археолози в Помпей възстановиха таван със стенописи на банкетна зала Археолози в Помпей възстановиха таван със стенописи на банкетна зала
Чете се за: 01:27 мин.
Гласът на машината - създателят на “Сири” Норман Уинарски специално за “Панорама” Гласът на машината - създателят на “Сири” Норман Уинарски специално за “Панорама”
Чете се за: 08:22 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет, вицепрезидентът – ясен през есента
Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет,...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста Похитителят на 11-годишната Наталия остава в ареста
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
За по-малко от 24 часа петицията за налагане на вето на държавния бюджет събра над 17 000 подписа За по-малко от 24 часа петицията за налагане на вето на държавния бюджет събра над 17 000 подписа
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
НАП не откри нарушения при данъчната ревизия на Иван Демерджиев НАП не откри нарушения при данъчната ревизия на Иван Демерджиев
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Огнената стихия в Европа продължава: Стотици хиляди евакуирани в...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
„Голямата маса“: Инициативата отново превърна улицата в...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Откриха нарушения при извънредни проверки на парасейлинг по...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Заловиха контрабанден улов на близо половин тон черна мида във Варна
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ