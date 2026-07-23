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ЕС одобри 21-вия пакет санкции срещу Русия: Има ли шанс да се възобновят преговорите за мир?

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Снимка: БТА
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След седмици на преговори и възражения, страните-членки на Европейския съюз договориха 21-вия пакет санкции срещу Русия. За първи път под наказателни рестрикции попада руския сенчест флот. Санкционират се и още 32 руски банки. Ако не беше постигнато съгласие от утре таванът за руския петрол от 44 долара за барел щеше да отпадне. От санкциите по възражение на България беше изключен патриарх Кирил и собственикът на Лукойл Вагит Алекперов. Удоволетворено беше възражението на Гърция и беше договорено 1-годишно изключение за продажба на руски втечнен газ до трети страни. Най-големият пакет санкции от началото на войната - в списъка са включени 94 руски финансови институции, сред тях и Московската фондова борса. Така общият брой руски банки, които попадат в санкционния режим става 100.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: „Добавяме още 32 руски банки към списъка със забрана за трансакции, както и платформи за търговия с криптовалута и петрол. Замразяваме тавана на цените на петрола за година, за да не се възползва руската военна машина от сътресенията на пазара на горива. За първи път се обръща внимание на плавателни съдове, които помагат на сенчестия флот на Русия."

Раздвижване и на полето на дипломацията - за първи път от година първите дипломати на Съединените щати и Русия - Марко Рубио и Сергей Лавров се срещнаха, но само за 35 минути, кулоарите на срещата на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия в Манила.

Сергей Лавров, министър на външните работи на Русия: „Хубава прическа".

С тези думи Лавров подмина въпрос на журналист дали Русия би приела прекратяване на огъня. Според Москва срещата е била по инициатива на американците и Лавров е предупредил Рубио, че е недопустимо Вашингтон да продължава да доставя оръжие на Киев. След разговорите говорителят на Кремъл Дмитри Песков не беше оптимист, че ще последва нещо повече. Марко Рубио отказа да разкрие детайли от разговора с Лавров.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: „Нали не мислите, че решихме въпроса с войната в Украйна за тези 30-ина минути, през които говорихме тук, в Азия? Нещата не стават така."

Как да се съживят мирните преговори беше акцент и в разговор по телефона на украинския президент Володимир Зеленски с американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Ще имаме среща и мисля, че ще споделят идеите си с нас и с руснаците. Не знам кога ще се случи тази среща, вероятно ще имаме възможност да разговаряме в Съединените щати през следващите дни."

Според украински медии Зеленски ще пътува другата седмица до Съединените щати за погребението на сенатора републиканец Линдзи Греъм и може би ще разговаря с Доналд Тръмп.

#21-ви пакет #срещу Русия #в Украйна #санкции #преговори за мир

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