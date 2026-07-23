Срещата Рубио – Лавров: Руският дипломат потвърди готовността на Москва за дипломатическо регулиране на кризата

35 минути – толкова продължи срещата между първите дипломати на Съединените щати и Русия – Марко Рубио и Сергей Лавров. Откровен и конструктивен – така определи разговора Рубио и отново повтори, че Вашингтон е заинтересован от край на войната, която е тежка както за Киев, така и за Москва.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: „Мисля, че двете страни трябва да имат желание да бъде сложен край. Това е предизвикателство. Трябва да е край, който и двете страни могат да приемат. И ние се опитваме и ще продължим да се опитваме да постигнем това.“

От руската страна подчертаха, че срещата е била по инициатива на американците. В изявление на руското външно министерство се казва, че Сергей Лавров е информирал колегата си за ситуацията на фронта и е подчертал, че е недопустимо Вашингтон да продължава да доставя оръжие на „киевския режим“.

Лавров е потвърдил готовността на Москва за дипломатическо регулиране на кризата и е посочил, че Кремъл остава привърженик на предложенията от Аляска. Част от тях е пълен руски контрол над Донбас, което Киев многократно е заявявал, че е червена линия.

Срещата Рубио–Лавров идва часове след като украинският президент Володимир Зеленски разговаря по телефона с американски представители.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Разговаряхме с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Дипломатическите усилия продължават всеки ден. Ключовият въпрос е Русия да бъде наистина готова да спре войната.“

Според украински медии до края на юли Зеленски ще посети САЩ за погребението на сенатора републиканец Линдзи Греъм. Предполага се, че Зеленски ще има среща и с президента Доналд Тръмп.