Министърът на правосъдието: Статуквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин

Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че отказът на Прокурорската колегия на ВСС да отстрани временно градския прокурор на София Емилия Русинова не е бил изненада за него. Той посочи, че обмисля обжалване по съдебен ред, но първо ще се запознае с мотивите на колегията.

„Не съм и очаквал добро развитие, въпреки че се надявах все пак да проявят известен разум. Но очевидно статуквото в съдебната власт продължава да действа по добре познатия начин“, коментира Найденов.

По думите му случаят ще бъде своеобразна проверка на новото правомощие, което е получил след приемането на законовите промени.

„Сега ще видим дали съдът ще разгледа такава жалба, ако тя бъде подадена. А дали ще бъде основателна е въпрос, на който няма как предварително да отговоря“, каза министърът.

Найденов свърза Софийската градска прокуратура с редица чувствителни разследвания и предположи, че запазването на Русинова на поста може да е свързано с някое от тях.

„Софийската градска прокуратура се превърна в своеобразен хъб за чувствителни разследвания. Предполагам, че запазването на Емилия Русинова е свързано именно с някое от тях“, заяви Найденов.

Той посочи като пример делото, известно като „Хемусгейт“, по което според него „нещата са повече от притеснителни“ заради липсата на развитие.

„След като бяха направени публични част от разследванията по това производство, то по никакъв начин не продължи. И най-вече предвид факта, че ако проследите кариерното развитие на прокурорите, които са работили по него впоследствие, след отстраняването на първоначалния прокурор по това дело, ще видите, че всички те са повишени. Незабавно след приключването на работата им, бих казал“, посочи още министърът.

Найденов коментира и очакваните мотиви за отказа на Прокурорската колегия. По думите му, ако действително причината е липсата на данни, че Русинова може да влияе върху прокурорите в Софийската градска прокуратура, това би било несъстоятелно.