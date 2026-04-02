Данни за пътуванията на Емилия Русинова и Петьо Петров – Еврото отиват в Правосъдното министерство

Данните за пътуванията на градския прокурор Емилия Русинова с Петьо Петров - Еврото ще бъдат предоставени на правосъдното министерство днес. Тези уверения е получил от МВР служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов. След техния анализ ще се вземе решение дали да бъде направено предложение за дисциплинарно производство.

Янкулов коментира още, че данните, които е посочил в предложението за дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов са от последните шест месеца и са от публични източници, поради което е необходимо спешно разглеждане на предложението от Прокурорската колегия на ВСС, тъй като за част от действията изтича давностният срок.

