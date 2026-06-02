Инцидентът с тротинетка в Русе: Откриха двете момчета, блъснали 2-годишно дете

от БНТ , Репортер: БНТ-Русе
Полицията в Русе установи двете непълнолетни момчета, блъснали с електрическа тротинетка 2-годишно дете в центъра на града, без дори да спрат и да проверят какво е състоянието му. Пострадалото дете се е разминало с хематом на главата, но разпространеният в социалните мрежи клип от Йордан Златев предизвика вълна от недоволство.

Камера на Община Русе също запечатва гонка между две тротинетки, които профучават с бясна скорост между пешеходците. Върху втората са две момчета, които помитат невръстното дете. То изхвърча на половин метър, а младежите на 15 и 16 години продължават по пътя си.

Георги Игнатов, директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“: „Пътна полиция започна да работи по случая. Те установиха кои са лицата, задържани са превозните средства, санкционирани са лицата."

Още от миналата година има забрана за електрически тротинетки в центъра на Русе. Тя обаче не се спазва.

Жасмина Чанкова: „Това е ужасно. И според мен тук изобщо не бива да се карат тротинетки.“

Илона Калоева: „Трябва да се вземат мерки, да има по-чести проверки, глоби, санкции.“

След инцидента полицията и общината започнаха акция. Иззети са седем тротинетки.

ст. инспектор Ивайло Топалов, началник на Общинска полиция – Русе: „Миналата година сме правили три такива полицейски операции. Малчуганите, когато видеха униформени в центъра, спираха, слизаха, някои бягаха, но имаше ефект – краткотраен.“

За последните два месеца служителите на реда са съставили 14 акта на нарушители с тротинетки, включително и на родители на непълнолетни. Платени са обаче само четири глоби. Санкцията е 250 евро.

