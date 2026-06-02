БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата...
Чете се за: 01:52 мин.
Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте...
Чете се за: 03:52 мин.
Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не...
Чете се за: 02:35 мин.
Сигнали за бомби в училища и детски градини в няколко...
Чете се за: 01:52 мин.
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Чете се за: 03:07 мин.
Дъг Холдър е номиниран за посланик на САЩ в България
Чете се за: 00:47 мин.
Днес ще бъде тествана системата BG-ALERT
Чете се за: 00:20 мин.
Жълт код за проливни валежи, гръмотевични бури и опасност...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Правосъдният министър: Изборът за ВСС трябва да се проведе без натиск и с гарантирана свобода на вота

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Запази

Николай Найденв отговори с декларация на декларацията на прокурори и следователи в страната 

правосъдният министър изборът всс проведе без натиск гарантирана свобода вота
Слушай новината

Предстоящият избор на членове на Висшия съдебен съвет трябва да се проведе при пълна прозрачност, равнопоставеност и без нерегламентирани влияния. Това посочва правосъдният министър Николай Найденовв позиция по повод внесена декларация от прокурори и следователи по-рано днес.

Найденов подчертава, че зависимостите и неформалният натиск подкопават доверието в съдебната система, а единствено свободният вот на магистратите може да възстанови професионалното ѝ достойнство. Министърът увери, че Министерството на правосъдието няма да допуска вмешателство и ще защитава независимостта на магистратите от всякакви задкулисни въздействия.

Ето пълния текст на декларацията му:

Вашата професия е призвание за служба в обществен интерес. Знаем обаче, че зависимостите, неформалните влияния и преследването на частни интереси не само накърняват тази служба - те обезсърчават и онези магистрати, които я изпълняват с почтеност и всеотдайност.

Днес имаме реална възможност да изберем Висш съдебен съвет, способен да върне достойнството на професията съдия, прокурор и следовател.

Изборът на професионалната квота е изцяло ваш. Като министър на правосъдието ще направя всичко по силите си, за да го защитя от всякакви нерегламентирани влияния - независимо от техния източник.

Призовавам административните ръководители да бъдат застъпници на изразяването на свободната воля на магистратите, без да опитват да ѝ въздействат, особено чрез „субординационни указания за гласуване или вмешателство“. Към съсловните организации отправям призив да застанат на страната на системата и да бъдат независим гарант за свободен вот и коректив срещу всякакви форми на натиск, включително и от самите тях.

Принципите, заложени във внесената днес декларация, са в пълно съответствие с убеждението ми, че независимостта на съдебната власт, свободното формиране на волята на магистратите и прозрачността на изборните процедури са фундаментът на доверието в правосъдието и ключова предпоставка за върховенството на правото.

Предстоящият избор на членове на Висшия съдебен съвет трябва да се проведе при стриктно спазване на закона, в условия на откритост, равнопоставеност и гарантирана свобода на вота. Убеден съм, че такава е волята на мнозинството български магистрати. В тази посока са и предложените промени в Закона за съдебната власт, които се разглеждат в Народното събрание.

И трите власти трябва да осъзнаят, че здравословното взаимодействие и взаимното им възпиране не е нарушаване на принципи, а тяхната защита. Министерството на правосъдието няма да се намесва в свободната воля на нито един български магистрат. Ще застанем зад всеки, който с работата си, с интегритета си и с волята си иска независима и достойна съдебна власт - и ще го защитим от задкулисието.

# Закона за съдебната власт #избор на ВСС #Николай Найденов 

Последвайте ни

ТОП 24

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
3
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
НА ЖИВО: България - Унгария, четвъртфинал на европейското първенство по минифутбол
5
НА ЖИВО: България - Унгария, четвъртфинал на европейското...
Прокурорският син Васил Михайлов с три нарушения в затвора в Бобов дол
6
Прокурорският син Васил Михайлов с три нарушения в затвора в Бобов дол

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
2
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
3
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
4
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
5
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
6
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...

Още от: Сигурност и правосъдие

Иван Портних посочи още един терен със строеж на КУБ
Иван Портних посочи още един терен със строеж на КУБ
Асоциацията на прокурорите настоява за пълна прозрачност и независимост при избора на членове на ВСС Асоциацията на прокурорите настоява за пълна прозрачност и независимост при избора на членове на ВСС
Чете се за: 03:55 мин.
8 години затвор получи шофьора, помел баща на три деца в София 8 години затвор получи шофьора, помел баща на три деца в София
Чете се за: 01:12 мин.
Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не съм оказвал неправомерен натиск върху никого Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не съм оказвал неправомерен натиск върху никого
Чете се за: 02:35 мин.
Задържаха стотици дози фентанил при акция в София, арестуван е и дилърът "Гугутката" Задържаха стотици дози фентанил при акция в София, арестуван е и дилърът "Гугутката"
Чете се за: 02:12 мин.
Проверяват сигнал за неправомерно поведение спрямо полицаи на зам. окръжния прокурор на Кърджали Проверяват сигнал за неправомерно поведение спрямо полицаи на зам. окръжния прокурор на Кърджали
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Стотици българи изкачиха връх Околчица, за да отдадат почит на Ботев и на загиналите за свободата на родината
Стотици българи изкачиха връх Околчица, за да отдадат почит на...
Чете се за: 02:45 мин.
Общество
Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са публикувани Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са публикувани
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте къде и с колко Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте къде и с колко
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Украинският външен министър: Москва губи на бойното поле, Путин има само една карта - терора Украинският външен министър: Москва губи на бойното поле, Путин има само една карта - терора
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
От "Прогресивна България" оттеглиха предложението си за...
Чете се за: 04:20 мин.
Финанси
Иван Демерджиев: Законът е еднакъв за всички и трябва да се уважава
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Задържаха стотици дози фентанил при акция в София, арестуван е и...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ