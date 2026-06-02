От "Прогресивна България" оттеглиха предложението си за нов дълг

Управляващите оттеглиха предложението си за нов дълг от близо 4 млрд. евро заради критики на опозицията, че това искане може да направи само Министерството на финансите. От бюджетната комисия обаче предупредиха, че има спешна нужда от пари за изплащането на пенсиите още през юли и приканиха финансовото министерство да внесе искане за промяна на дълга.

Какво се случи с останалите две мерки, които управляващите предложиха вчера?

Депутатите приеха да намалят държавната субсидия на реален глас от 4 евро и 9 цента на 3 евро. Одобриха и замразяване на ковид добавката за пенсионерите. От първата мярка се очаква да бъдат спестени в бюджета 2,2 млн. евро, а от втората — 30 млн. евро или по 5 млн. на месец.

Мярката обаче беше сериозно разкритикувана от опозицията.

Теменужка Петкова, ГЕРБ–СДС: „Става дума за едно право, което пенсионерите са придобили по силата на нормативна уредба и ние сме категорично против това да се отнемат вече придобити права.“ Асен Василев, ПП: „Пакетът, който предлагате, е да вземем едно евро от партиите и да вземем 2,39 цента от всеки един пенсионер. И казваме, че като вземем 2,39 евро от всеки пенсионер ще вържем бюджета. Няма да ползвам нецензурни думи, но смятам, че това не е нито държавническо, нито политика.“ Айтен Сабри, ДПС: „Последствията от ковид кризата все още ги усещаме, лекарствата не са намалели. Когато един пенсионер отиде да си вземе пенсията в пощенския клон, те си разпределят пенсията за ток, вода, сирене и всичко останало.“

Управляващите обаче не се съгласиха с опозицията и обясниха, че вместо ковид добавка ще предложат добавка, свързана с иранската криза в бъдещ пакет, но тя няма да е част от пенсиите. Запазват и увеличението на всички пенсии по швейцарското правило от юли със 7,8%.

Константин Проданов, председател на временната бюджетна комисия: „Ние не водим война с българските пенсионери, точно обратното — въпреки всички тези финансови ангажименти, които бяха предпоставени от предходните управляващи, заради които и в момента Европейската комисия ни вкарва в процедура по свръхдефицит, въпреки това ние стоим зад този ангажимент за осъвременяване на пенсиите.“ Стефан Белчев, „Прогресивна България“: „Всъщност това са нашите майки и бащи, така че ние в никакъв момент не бихме си позволили да бъдат ощетявани по някакъв начин. Просто тук има едни изкривени модели, които трябва да бъдат приключени.“

От „Демократична България“ посъветваха управляващите да предложат цялостен пакет от мерки за регулиране на разходите в бюджета, а не на парче.

Мартин Димитров, ДБ: „Ние искаме да бъдат взети мерки, да бъде ограничен дефицитът и да успеем, но с този ваш подход вие създавате само обществено напрежение.“

Сериозен дебат в комисията предизвика и намаляването на депутатските субсидии. Отново опозицията беше против.

Цончо Ганев, „Възраждане“: „Най-много ще пострадат извънпарламентарните партии, които взимат субсидия, порязвате ги тежко, меко казано тежко. Второ, наказвате опозицията, която сумарно няма колкото вас.“

На днешното заседание присъства един от заместник-министрите на финансите, но той не взе думата. Комисията прие и поправки в закона за водите, с които окрупняват водни дружества и постановяват цената на водата за бита да бъде до социално поносима.