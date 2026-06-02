БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата...
Чете се за: 01:52 мин.
Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте...
Чете се за: 03:52 мин.
Апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев за БНТ: Не...
Чете се за: 02:35 мин.
Сигнали за бомби в училища и детски градини в няколко...
Чете се за: 01:52 мин.
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Чете се за: 03:07 мин.
Дъг Холдър е номиниран за посланик на САЩ в България
Чете се за: 00:47 мин.
Днес ще бъде тествана системата BG-ALERT
Чете се за: 00:20 мин.
Жълт код за проливни валежи, гръмотевични бури и опасност...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От "Прогресивна България" оттеглиха предложението си за нов дълг

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:20 мин.
Финанси
Запази
високите цени прогресивна българия внася пакет мерки парламента
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Управляващите оттеглиха предложението си за нов дълг от близо 4 млрд. евро заради критики на опозицията, че това искане може да направи само Министерството на финансите. От бюджетната комисия обаче предупредиха, че има спешна нужда от пари за изплащането на пенсиите още през юли и приканиха финансовото министерство да внесе искане за промяна на дълга.

Какво се случи с останалите две мерки, които управляващите предложиха вчера?

Депутатите приеха да намалят държавната субсидия на реален глас от 4 евро и 9 цента на 3 евро. Одобриха и замразяване на ковид добавката за пенсионерите. От първата мярка се очаква да бъдат спестени в бюджета 2,2 млн. евро, а от втората — 30 млн. евро или по 5 млн. на месец.

Мярката обаче беше сериозно разкритикувана от опозицията.

Теменужка Петкова, ГЕРБ–СДС: „Става дума за едно право, което пенсионерите са придобили по силата на нормативна уредба и ние сме категорично против това да се отнемат вече придобити права.“

Асен Василев, ПП: „Пакетът, който предлагате, е да вземем едно евро от партиите и да вземем 2,39 цента от всеки един пенсионер. И казваме, че като вземем 2,39 евро от всеки пенсионер ще вържем бюджета. Няма да ползвам нецензурни думи, но смятам, че това не е нито държавническо, нито политика.“

Айтен Сабри, ДПС: „Последствията от ковид кризата все още ги усещаме, лекарствата не са намалели. Когато един пенсионер отиде да си вземе пенсията в пощенския клон, те си разпределят пенсията за ток, вода, сирене и всичко останало.“

Управляващите обаче не се съгласиха с опозицията и обясниха, че вместо ковид добавка ще предложат добавка, свързана с иранската криза в бъдещ пакет, но тя няма да е част от пенсиите. Запазват и увеличението на всички пенсии по швейцарското правило от юли със 7,8%.

Константин Проданов, председател на временната бюджетна комисия: „Ние не водим война с българските пенсионери, точно обратното — въпреки всички тези финансови ангажименти, които бяха предпоставени от предходните управляващи, заради които и в момента Европейската комисия ни вкарва в процедура по свръхдефицит, въпреки това ние стоим зад този ангажимент за осъвременяване на пенсиите.“

Стефан Белчев, „Прогресивна България“: „Всъщност това са нашите майки и бащи, така че ние в никакъв момент не бихме си позволили да бъдат ощетявани по някакъв начин. Просто тук има едни изкривени модели, които трябва да бъдат приключени.“

От „Демократична България“ посъветваха управляващите да предложат цялостен пакет от мерки за регулиране на разходите в бюджета, а не на парче.

Мартин Димитров, ДБ: „Ние искаме да бъдат взети мерки, да бъде ограничен дефицитът и да успеем, но с този ваш подход вие създавате само обществено напрежение.“

Сериозен дебат в комисията предизвика и намаляването на депутатските субсидии. Отново опозицията беше против.

Цончо Ганев, „Възраждане“: „Най-много ще пострадат извънпарламентарните партии, които взимат субсидия, порязвате ги тежко, меко казано тежко. Второ, наказвате опозицията, която сумарно няма колкото вас.“

На днешното заседание присъства един от заместник-министрите на финансите, но той не взе думата. Комисията прие и поправки в закона за водите, с които окрупняват водни дружества и постановяват цената на водата за бита да бъде до социално поносима.

Гледайте новините и в Метрото Metro
#"Прогресивна България" #искане #дълг #опозиция #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
3
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
4
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
НА ЖИВО: България - Унгария, четвъртфинал на европейското първенство по минифутбол
5
НА ЖИВО: България - Унгария, четвъртфинал на европейското...
Прокурорският син Васил Михайлов с три нарушения в затвора в Бобов дол
6
Прокурорският син Васил Михайлов с три нарушения в затвора в Бобов дол

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
2
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
3
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
4
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
5
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
6
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...

Още от: Политика

Прокуратурата, Инспекторатът и ВСС проверяват сигнал за заплахи и натиск, свързан с апелативен прокурор в Пловдив
Прокуратурата, Инспекторатът и ВСС проверяват сигнал за заплахи и натиск, свързан с апелативен прокурор в Пловдив
Президентът Йотова: Във всеки свой образ Любен Дилов-син търсеше смисъла отвъд очевидното Президентът Йотова: Във всеки свой образ Любен Дилов-син търсеше смисъла отвъд очевидното
Чете се за: 01:07 мин.
Иван Демерджиев: Законът е еднакъв за всички и трябва да се уважава Иван Демерджиев: Законът е еднакъв за всички и трябва да се уважава
Чете се за: 03:30 мин.
Уволненият строителен инспектор във Варна заради случая "Баба Алино": Аз вина не признавам Уволненият строителен инспектор във Варна заради случая "Баба Алино": Аз вина не признавам
Чете се за: 03:32 мин.
Бюджетната комисия гледа промени в закона за водите, в удължителния закон за бюджета и в закона за нефта и нефтопродуктите Бюджетната комисия гледа промени в закона за водите, в удължителния закон за бюджета и в закона за нефта и нефтопродуктите
Чете се за: 04:30 мин.
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
71544
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Стотици българи изкачиха връх Околчица, за да отдадат почит на Ботев и на загиналите за свободата на родината
Стотици българи изкачиха връх Околчица, за да отдадат почит на...
Чете се за: 02:45 мин.
Общество
Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са публикувани Резултатите от първо класиране за първи клас в училищата в София са публикувани
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте къде и с колко Цените на тока и парното скачат от 1 юли – вижте къде и с колко
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Украинският външен министър: Москва губи на бойното поле, Путин има само една карта - терора Украинският външен министър: Москва губи на бойното поле, Путин има само една карта - терора
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
От "Прогресивна България" оттеглиха предложението си за...
Чете се за: 04:20 мин.
Финанси
Иван Демерджиев: Законът е еднакъв за всички и трябва да се уважава
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Задържаха стотици дози фентанил при акция в София, арестуван е и...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ